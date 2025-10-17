رويال باس ببجي موبايل 2025 مميزات ضخمة وهدايا لامتناهية

تعد لعبة رويال باس الجديدة احد ابرز الألعاب الإلكترونية التي يبحث عنها العديد من الأشخاص حيث استطاعت أن تجذب ملايين اللاعبين حول أنحاء العالم، تعتمد هذه اللعبة علي نظام الاشتراك الدوري الذي يمنح اللاعبين فرصة الحصول علي مكافأت حصرية وتحديات فريدة تتجدد باستمرار، مما يجعل تجربة اللعب اكثر إثارة وتشويقا، بالإضافة إلي أن هذه اللعبة تتميز بأسلوب لعب مبتكر يجمع بين المغامرة والتنافس والتعاون بين اللاعبين، تقدم اللعبة مستويات متعددة تناسب جميع الأعمار والمهارات مما يجعلها خيارا مفضلا لدي مختلف الفئات، يبحث العديد من الأشخاص عن كيفية تفعيل اللعبة لذا عبر هذا المقال سنسرد لكم طريقة تفعيل لعبة رويال باس ببجي تابعونا.

أبرز مميزات رويال باس ببجي موبايل 2025

يقدم رويال باس 2025 مجموعة من المكافآت الحصرية، بما في ذلك:

أزياء أسطورية: مثل مجموعة “Shadow Assassin” و”Sweetbite Beastie”.

أغطية أسلحة أسطورية: مثل SCAR-L – Deep Core وDP-28 Furry-Heart.

كما يتم تقديم مهام يومية وأسبوعية لزيادة التفاعل.

تقدم العديد من المكافآت إضافية عند إتمام المهام.

شهدت اللعبة تحسينات في الرسومات والأداء، مما يوفر تجربة لعب أكثر سلاسة وجاذبية.

يتاح للاعبين اختيار الترقية إلى المسار المدفوع (Elite Pass) للحصول على مكافآت إضافية، مع إمكانية الترقية إلى المسار المدفوع (Elite Pass Plus) للحصول على مكافآت أكثر.

خطوات تفعيل رويال باس في PUBG Mobile عبر الهاتف