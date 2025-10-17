تثبيت تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على القمر الصناعي النايل سات وعرب سات

قناة ناشيونال جيوغرافيك تعتبر واحدة من افضل القنوات الثقافية حيث تمثل نافذة علمية وثقافية فريدة، تقدم القناة محتوي متنوع ومختلف يجمع بين الاستكشاف والعلم، التاريخ والطبيعة، نجحت هذه القناة في أن تكون مصدرا موثوقا للمعرفة والمعلومات، تتميز هذه القناة بالعديد من المميزات والتي من اشهرها بانها تبث محتواها بجودة إنتاج عالية وصور واضحة تنقل بتقنيات حديثة مما يجعل المشاهد يعيش تجربة واقعية مليئة بالإثارة، والاكتشاف، عبر هذا السياق سنسرد لكم الترددات الجديدة بالقناة، كيفية تحميلها علي شاشات التلفاز.
ترددات قناة ناشيونال جيوغرافيك علي النايل سات 2025
يمكنكم استقبال قناة نشيونال جيوغرافيك عبر القمر الصناعي النايل سات من خلال البيانات التالية:
- تردد القناة: 11411.
- معامل الاستقطاب: أفقي.
- معدل ترميز القناة: 30000.
- مؤشر تصويب الخطأ: 4/3.
تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك عبر القمر الصناعي العرب سات 2025
- التردد الخاص بالقناة: 11804.
- معامل تصحيح الخطأ: 4/3.
- ترميز القناة: 27500.
- معدل الاستقطاب: أفقي.
مميزات قناة ناشيونال جيوغرافيك 2025
- تقدم القناة محتوى وثائقي متميز وعالي الجودة.
- تتناول موضوعات متنوعة تشمل العلوم، والتاريخ، والطبيعة، والفضاء، والحياة البرية.
- تعتمد القناة على مصادر علمية موثوقة وبحوث ميدانية دقيقة.
- تقدم المعلومات بأسلوب مبسط يناسب جميع الأعمار والمستويات الثقافية.
- تسعى القناة إلى نشر الوعي البيئي، وتشجيع الناس على حماية الطبيعة والحياة البرية.
- تعرض برامج توثّق قضايا تغير المناخ، والانقراض، والتوازن البيئي.
- تبرز القناة قصص المستكشفين والعلماء الذين يسافرون إلى أماكن نائية لفهم العالم من حولنا.
- تقدم للمشاهد تجربة واقعية مليئة بالإثارة والتشويق.
- تبث القناة محتواها بعدة لغات، منها العربية والإنجليزية، لتصل إلى جمهور واسع.
- متاحة على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات مجانًا بدون اشتراك.
- تبث على مدار 24 ساعة دون انقطاع أو إعلانات مزعجة.
- لا تقتصر القناة على الترفيه فقط، بل تسعى إلى غرس حب المعرفة والبحث العلمي في المشاهدين.