تثبيت تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على القمر الصناعي النايل سات وعرب سات

قناة ناشيونال جيوغرافيك تعتبر واحدة من افضل القنوات الثقافية حيث تمثل نافذة علمية وثقافية فريدة، تقدم القناة محتوي متنوع ومختلف يجمع بين الاستكشاف والعلم، التاريخ والطبيعة، نجحت هذه القناة في أن تكون مصدرا موثوقا للمعرفة والمعلومات، تتميز هذه القناة بالعديد من المميزات والتي من اشهرها بانها تبث محتواها بجودة إنتاج عالية وصور واضحة تنقل بتقنيات حديثة مما يجعل المشاهد يعيش تجربة واقعية مليئة بالإثارة، والاكتشاف، عبر هذا السياق سنسرد لكم الترددات الجديدة بالقناة، كيفية تحميلها علي شاشات التلفاز.

ترددات قناة ناشيونال جيوغرافيك علي النايل سات 2025

يمكنكم استقبال قناة نشيونال جيوغرافيك عبر القمر الصناعي النايل سات من خلال البيانات التالية:

تردد القناة: 11411.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل ترميز القناة: 30000.

مؤشر تصويب الخطأ: 4/3.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك عبر القمر الصناعي العرب سات 2025

التردد الخاص بالقناة: 11804.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

ترميز القناة: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

مميزات قناة ناشيونال جيوغرافيك 2025