“بدايـة زمن أورهـان” موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الموسم السابع في هذا التوقيت على قنـاة الفجر و ATV التركية

يترقب عشاق الدراما التاريخية التركية عودة المؤسس عثمان في موسمه السابع بعد نجاح ساحق للمواسم السابقة التي تناولت تأسيس الدولة العثمانية وبطولات الغازي عثمان بن أرطغرل المسلسل، الذي يُعد من أبرز الإنتاجات التركية، يعود هذا العام بمستوى أعلى من التشويق، إذ من المنتظر عرض أولى حلقاته في الأسبوع الأخير من أكتوبر 2025 على قناة ATV التركية في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت تركيا وسيُعرض مترجمًا ومدبلجًا لاحقًا على عدد من القنوات العربية والمنصات الإلكترونية، ليواصل المسلسل سرده لأحداث مثيرة تمزج بين القوة والدراما والخيال التاريخي.

أحداث الموسم السابع من المؤسس عثمان

يحمل الموسم السابع تطورات كبرى في مسيرة الدولة العثمانية، حيث يدخل عثمان مرحلة جديدة من الصراع لتوسيع نفوذه وتوحيد القبائل التركية تحت راية الإسلام ستشهد الحلقات الأولى معارك حاسمة ضد المغول والبيزنطيين، مع تركيز خاص على الجانب السياسي داخل القبيلة ومكائد الأعداء في الداخل كما سيتناول العمل العلاقة المتوترة بين أبناء عثمان والصراعات الداخلية التي تهدد وحدة الدولة الوليدة، في مزيج من الدراما التاريخية والتشويق المستمر الذي ميّز المسلسل منذ بدايته.

القنوات الناقلة والشخصيات الجديدة في الموسم السابع

سيُعرض المسلسل حصريًا على قناة ATV التركية، مع توفر الحلقات مترجمة على منصات مثل قصة عشق ونور بلاي بعد عرضها بساعات قليلة ومن أبرز المفاجآت هذا الموسم ظهور شخصيات جديدة ستغيّر مسار الأحداث، من بينها قائد بيزنطي جديد يُدعى “ليونارد” وغازي تركي شاب ينضم لعثمان في معاركه هذه الإضافات ستمنح المسلسل طابعًا أكثر إثارة وتطورًا في الحبكة الدرامية، لتستمر ملحمة المؤسس عثمان في خطف أنظار المشاهدين حول العالم.