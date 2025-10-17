مجانًا تمامًا.. رابط awqaf.gov.jo التسجيل في الحج المجاني 2025 الأردن

يعد موسم الحج من أهم الشعائر الدينية التي يتشوّق إليها المسلمون في كل عام، ومع اقتراب موسم الحج لعام 2026، بدأت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في المملكة الأردنية الهاشمية بتنظيم عملية التسجيل والحجز للراغبين في أداء الفريضة، وفق نظام إلكتروني متطور يهدف إلى تسهيل الإجراءات وضمان العدالة والشفافية في اختيار الحجاج، يأتي نظام الحجز الإلكتروني للحج في الأردن 2026 كخطوة مهمة نحو التحول الرقمي في الخدمات الحكومية، مما يمكن المواطنين من التسجيل بسهولة عبر المنصة الرسمية دون الحاجة إلى مراجعة المكاتب أو الوقوف في طوابير الانتظار، عبر السطور القادمة سنسرد لكم خطوات التسجيل للحج والشروط اللازمة تابعونا.

خطوات التسجيل الإلكتروني للحج 2026 في الأردن

الدخول إلى الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بوزارة الأوقاف الأردنية.

ثم اضغط علي أيقونة الخدمات الإلكترونية ، اختر خيار “التسجيل للحج 2025”.

قم بتعبئة البيانات الشخصية مثل: الاسم الرباعي كما هو في الهوية، الرقم الوطني أو رقم الجواز، تاريخ الميلاد والجنس.

اختيار نوع التسجيل يمكنك التسجيل إما كفرد مستقل أو كمجموعة / عائلة.

يجب التأكد من إدخال بيانات جميع المرافقين بشكل صحيح (في حال التسجيل الجماعي).

قم بإرفاق الوثائق والمستندات.

سداد جميع الرسوم المالية.

اضغط على “تأكيد التسجيل”.

ستصلك رسالة نصية على رقم الهاتف تحتوي على رمز التحقق أو رقم الطلب.

أخيرا: يرجي متابعة حالة الطلب.

شروط القبول والتسجيل للحج 2026 في الأردن