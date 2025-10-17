“أقـوى الصـراعات” عـرض أحداث مسلسل المؤسس أورهان الحلقة 1 Kuruluş Osman كاملة في هذا الموعـد على قناة الفجر الجزائرية و Atv

تبدأ حقبة جديدة من الدراما التاريخية التركية مع انطلاق مسلسل المؤسس أورهان، العمل المنتظر الذي يُعد امتدادًا لنجاح مسلسل المؤسس عثمان بعد نهاية مشوقة للموسم السابع من عثمان، يتحول التركيز الآن إلى ابنه أورهان الغازي الذي سيكمل مسيرة والده في بناء الإمبراطورية العثمانية ومن المقرر عرض الحلقة الأولى من المسلسل في منتصف نوفمبر 2025 على قناة ATV التركية في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت تركيا، على أن تُعرض مترجمة بعد ساعات عبر المنصات الرقمية الشهيرة ويعد هذا الجزء بداية لعصر جديد من البطولات والملاحم التي تجذب الملايين من محبي التاريخ والدراما.

قصة وأحداث مسلسل المؤسس أورهان

تدور أحداث المسلسل حول مرحلة انتقال السلطة من الغازي عثمان إلى ابنه أورهان، حيث يواجه الأخير تحديات جسيمة لتثبيت أركان الدولة العثمانية وتوسيع نفوذها في الأناضول وسيشهد المسلسل معارك كبرى ضد الروم والمغول، إلى جانب الصراعات الداخلية بين قادة القبائل الذين يسعون للسيطرة على الحكم كما يتناول العمل الجانب الإنساني لشخصية أورهان، وعلاقته بوالدته “مالهون خاتون” وشقيقه “علاء الدين”، في سرد درامي يجمع بين العاطفة والبطولة في آن واحد.

القنوات الناقلة والشخصيات الجديدة في مسلسل المؤسس أورهان

تعرض قناة ATV التركية الحلقات أسبوعيًا، بينما يمكن متابعة المسلسل مترجمًا على مواقع مثل قصة عشق ولايت ناو وتشهد الحلقات الأولى ظهور شخصيات جديدة أبرزها القائد “ماركوس” زعيم الجبهة البيزنطية، و“آياز بك” أحد محاربي أورهان الأوفياء هذه الإضافات ستجعل المسلسل أكثر تشويقًا وإثارة، خاصة مع دخول وجوه جديدة ستغيّر موازين القوة وتضيف بعدًا جديدًا للقصة.