“أقـوى الأحـداث” اذاعـة أحداث مسلسل المؤسس عثمان الحلقة الأولى في هذا الموعـد على قنـاة الفجر الجزائرية وATV في أحداث ولا أروع

يواصل عشاق الدراما التاريخية انتظار عودة واحد من أعظم الأعمال التركية التي حققت نجاحاً واسعاً في الوطن العربي والعالم، حيث يتجدد الحماس مع اقتراب عرض الموسم السابع من المسلسل الذي يروي قصة تأسيس الدولة العثمانية وبطولات رجالها الأوائل العمل يقدم مزيجاً من التاريخ والحب والدراما والمعارك الملحمية التي أسرت قلوب المتابعين على مدار المواسم السابقة، ليعود هذا العام بأحداث أكثر عمقاً وتشويقاً، وبإنتاج ضخم يعكس قوة الدراما التركية الحديثة.

موعد إطلاق مسلسل المؤسس عثمان

يُعد من أبرز المسلسلات التاريخية التي تناولت حياة الغازي عثمان بن أرطغرل، مؤسس الدولة العثمانية تدور فكرته حول نضال القبائل التركية في سبيل الاستقلال وتأسيس دولة قوية قائمة على العدل والإيمان في الموسم السابع، تظهر ملامح مرحلة جديدة من الصراعات، حيث يواجه عثمان أعداء من الداخل والخارج في معارك مشتعلة ضد المغول والبيزنطيين، إلى جانب التحديات السياسية التي تهدد استقرار القبيلة.

احداث مسلسل المؤسس عثمان

أما عن معلومات المسلسل والأحداث والقنوات الناقلة، فمن المنتظر عرض الموسم السابع على قناة ATV التركية كل يوم أربعاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت تركيا، مع توفر الحلقات مترجمة بعد ساعات قليلة عبر مواقع مثل قصة عشق ونور بلاي كما يشهد الموسم ظهور شخصيات جديدة تقلب موازين القوة، أبرزها قائد بيزنطي جديد وعدد من المحاربين المنضمين إلى صفوف عثمان بهذه المفاجآت الدرامية، يستمر المسلسل في ترسيخ مكانته كواحد من أقوى الأعمال التاريخية على الإطلاق.