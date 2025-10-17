ارتفاع مستمر في اسعار الذهب اليوم بتاريخ 17 من اكتوبر 2025

شهد سعر الذهب اليوم الجمعة الموافق 17 أكتوبر زيادة ملحوظة في الأسعار في نهاية التعاملات بعد ارتفاعه مرتين خلال تعاملات اليوم، حيث حقق عيار 21 الأكثر تداولًا صعودًا بنحو 125 جنيه وذلك وفقًا للتحديث الأخير الرسمي للأسعار المعلنة من الشعبة العامة الذهب وذلك بسبب الأحوال الاقتصادية التي تدور حول العالم وزيادة سعر الدولار والمواد البترولية.

اسعار الذهب اليوم

جاءت أسعار الذهب اليوم الجمعة في بورصة الذهب بعد الزيادة الجديدة كما يلي:

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الجمعة في بورصة الذهب حوالي 6594 جنيه وهذا ارتفاع ملحوظ.

بينما وصل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 17 أكتوبر حوالي 5770 جنيه زيادة نحو 125 جنيه على عكس الأيام الماضية.

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الجمعة في بورصة الذهب حوالي 4945 جنيه.

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الجمعة في بورصة الذهب ارتفاع بسيط حوالي 3813 جنيه.

بينما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة حوالي 46160 جنيه.

سعر الذهب عالميًا اليوم الجمعة 17 أكتوبر

على الصعيد العالمي شهد سعر الذهب عالميًا اليوم الجمعة 17 أكتوبر حوالي 4295 دولار للأوقية وذلك وفقاً لما أعلنت عنه الشعبة العامة للذهب، وهذا أيضًا ارتفاع شديد في أسعار الذهب عالميًا على عكس الأيام الماضية لما شهده من استقرار، ويعود هذا للأحوال الاقتصادية الغير مستقرة التي تدور حول العالم من حروب وسط حالة من الترقب في الأسواق العالمية لتوجهات السياسة النقدية الأمريكية وتزايد الإقبال على الذهب كملاذ آمن في ظل تقلبات الاقتصاد العالمي.