زيادة غير متوقعة!.. اسعار البنزين اليوم بتاريخ 17 اكتوبر 2025 “أقل مواصلة بقت ب10 جنية”!!

ارتفعت أسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة 17 أكتوبر بشكل رسمي وذلك بعدما أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية عن تعديل أسعار الوقود اعتبارًا من شهر أكتوبر الجاري 2025 وذلك في ضوء ارتفاع تكاليف الاستيراد وتقلبات أسعار النفط العالمية واستمرار انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، ويبدأ العمل بالزيادة الجديدة في صباح يوم الجمعة الموافق 17 أكتوبر من الساعة السادسة صباحًا، وقد جاءت الزيادة بحوالي 2 جنيه فقط للتر أي تعادل 10٪.

اسعار البنزين اليوم

شكلت الزيادة الجديدة في أسعار الوقود جميع المنتجات من بينها سعر البنزين بجميع أنواعه وجاءت أسعاره كما يلي:

سجل سعر بنزين 95 ارتفع شديد حيث ارتفع من 19 جنيه حتى 21 جنيه للتر وذلك بزيادة 2 جنيه للتر.

بينما سجل سعر بنزين 92 اليوم من 17.25 جنيه حتى 19.25 جنيه وهذه زيادة قيمتها 2 جنيه للتر.

ارتفع سعر بنزين 80 اليوم من 15.75 جنيه حتى 17.75 جنيه بزيادة قدرها 2 جنيه للتر.

ارتفع أيضًا غاز تموين السيارات من 7 جنيه حتى 10 جنيه بزيادة قدرها 3 جنيه.

ارتفع سعر لتر السولار اليوم بسعر 17.5 جنيه بدلاً من 15.5 جنيه.

أسباب زيادة أسعار المنتجات البترولية في السوق

زيادة أسعار البنزين تخضع لمجموعة من العوامل والتي توضع في الاعتبار عند الزيادة والتي تتمثل في الآتي: