بعد تأهلها رسميًا .. أعرف حالًا مجموعة مصر في كأس العالم 2025

يتساءل الجماهير الرياضية عن مجموعة مصر في كأس العالم 2026 وذلك بعدما قاد العميد حسام حسن الفراعنة إلى المونديال للمرة الرابعة في التاريخ وينتظره مشاركة تاريخية برفقة 6 منتخبات عربية أخرى، ويبدأ التساؤل عن المواجهات المحتملة لمنتخب مصر وفقًا للتصنيف الأخير للفيفا قبل شهرين تقريبًا من إقامة القرعة بالعاصمة الأمريكية واشنطن لذلك يتم البحث عن توقعات مجموعة مصر في المونديال.

مجموعة مصر في كأس العالم 2025

تشير بعض الاحتمالات إلى وجود مصر في المستوى الثالث أثناء إجراء قرعة كأس العالم 2026 وذلك يعود إلى تواجد الفراعنة في المركز ال 35 في تصنيف الفيفا الأخير وهو ما سيعمل المنتخب للحفاظ عليه بالفترة المقبلة من خلال المباريات الودية باعتبار أن القرعة سوف تكون بناءًا على تصنيف شهر نوفمبر أي قبل حدوثها رسميًا بشهر، وبالتالي ستضم مجموعة مصر في كأس العالم 2026 منتخب من التصنيق الأول الذي يتواجد فيها حتى الآن بشكل رسمي الثلاث منتخبات المستضيفة وهم الولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى منتخب من التصنيف الثاني وآخر من التصنيف الرابع.

موعد قرعة كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن موعد قرعة كأس العالم 2026 والتي تكون يوم الجمعة الموافق 5 ديسمبر المقبل وإقامة القرعة في إحدى مراكز الولايات المتحدة الأمريكية ويتم نقلها بث مباشر عبر مجموعة من القنوات الفضائية العربية والأجنبية لكي يتم الاطلاع على مجموعة مصر في كأس العالم وغيرها من مجموعات المنتخبات المشاركة في النسخة المقبلة من المونديال.