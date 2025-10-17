عائد عالي شهريًا .. شهادات بنك مصر 2025 الجديد بالتفصيل

في أعقاب إعلان البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة في اجتماعه الأخير ازداد اهتمام عملات البنوك بالاطلاع على تأثير هذا القرار على عوائد شهادات الادخار وخاصًة تلك المقدمة من بنك مصر، وازداد اهتمام العملاء أيضًا في البحث عن أفضل شهادات بنك مصر سواء بالجنيه المصري أو بالدولار الأمريكي.

شهادات بنك مصر 2025

نوضح أعلى شهادات الادخار المتاحة حاليًا في بنك مصر 2025 والتي تتمثل في الآتي:

شهادة ابن مصر ذات عائد شهري متناقض، نسبة العائد في السنة الأولى 20.5٪، والنسبة في السنة الثانية 17٪، والنسبة في السنة الثالثة 13.5٪.

شهادة القمة الثلاثية ذات العائد الشهري الثابت وتمتد لمدة 3 سنوات انخفاضًا من 18.5٪ سنويًا حتى 17٪ سنويًا.

شهادة يوماتي ذات العائد اليومي المتغير يصرف يوميًا ذات عائد سنوي متغير لمدة ثلاث سنوات والحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه.

شهادة القمة التي تستمر لمدة ثلاث سنوات والحد الأدنى لشراء الشهادة 1000جنيه ولها معدل عائد ثابت طوال فترة الشهادة يصرف شهريًا.

شهادة أمان المصريين لمدة ثلاث سنوات تصدر للأفراد المصريين من سن 18 سنة حتى 59 سنة والحد الأقصى لشراء الشهادة 2500 جنيه.

شهادة الادخار ذات العائد الثابت لمدة خمس سنوات والحد الأدنى لشراء الشهادة 1200 جنيه.

شهادات بنك مصر الدولارية

وفر بنك مصر شهادات دولاية لبعض العملاء والتي جاءت كالآتي: