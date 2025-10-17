وحش الجيل .. سعر ومواصفات هاتف HUAWEI nova 14 “كاميرا ومعالج قوي للألعاب”

أعلنت شركة هواوي عن هاتفها الجديد هواوي نوفا 14 الذي يأتي بشاشة OLED مقاس 6.7 بوصة وتدعم معدل تحديث 120 هرتز، ويضم الهاتف نظام كاميرات خلفية ثلاثي يتكون من كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا للتقريب البصري بدقة 12 ميجا بكسل، والهاتف مزود بسماعتين تعملان بنظام ستيريو لكنه يفتقر إلى منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم، ويأتي الجهاز مزود بمستشعرات الجيروسكوب والتسارع والبوصلة ومستشعر المكالمات التقارب.

سعر ومواصفات هاتف HUAWEI nova 14

مواصفات هاتف HUAWEI nova 14 الجديد هائلة لا مثيل لها وجاءت كما يلي:

الهاتف مقاوم لرشات الماء والغبار ويشير الرقم 6 إلى حماية ممتازة من الغبار ويشير الرقم 5 إلى مقاومة لرشات الماء فقط.

جهاز هواوي نوفا 14 الجديد يدعم نظام تحديد المواقع العالمية مع دعم أنظمة تحديد المواقع الأخرى.

الهاتف مزود بمستشع بصمة الأصابع ويأتي موجود في زر الطاقة بجانب الجهاز ويدعم خاصية فتح القفل عبر تقنية التعرف على الوجه.

بطارية الهاتف بسعة 5500 مللي أمبير وتدعم خاصية الشحن السريع بقدرة 100 واط.

يدعم الهاتف شبكات اتصالات الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس.

يأتي الهاتف بذاكرة تخزين داخلية 256 جيجا و 512 جيجا بايت وذاكرة الوصول العشوائي رامات 12 جيجا.

سعر هاتف HUAWEI nova 14

تم الإعلان عن سعر هاتف هواوي نوفا 14 في الأسواق الصينية فقط بينما لم يتم الكشف عنه في الأسواق العالمية والعربية وجاء سعره في الصين النسخة 256 جيجا بايت حوالي 370 دولار، بينما سعر النسخة 512 جيجا بايت حوالي 410 دولار.