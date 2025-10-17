العد التنازلي يبدأ من الآن على موعد صرف الدعم السكني لدفعة شهر اكتوبر 2025

تحرص المملكة السعودية على مساعدة المواطنين المستحقين للمساعدة في كافة جوانب الحياة ومن أبرز المساعدات التي تقدمها لهم منحة الدعم السكني والتي توفر لهم فرصة الحصول على مبلغ مالي شهريًا وتسعى وزارة الإسكان بالسعودية على صرف هذه المنحة في موعد ثابت شهريًا ولكنها أعلنت أن هذا الشهر يتم تأجيل موعد صرف الدعم السكني أكتوبر الجاري وذلك بسبب العطلة الرسمية.

موعد صرف الدعم السكني

أوضحت وزارة الإسكان السعودية تفاصيل تأجيل الدعم السكني لشهر أكتوبر 2025 إذا أنه يتم صرفه بشكل شهري في موعده المحدد يوم 24 من الشهر الميلادي ويتم تبكير الموعد أو تأجيله إذا صادف عطلة رسمية وهذا ما يتم تطبيقه لدفع المنحة المقبلة ويأتي موعد الصرف المحدد لكي يوافق 24 أكتوبر وهو عطلة رسمية في المملكة لذلك يتم تأجيل موعد الصرف ليوم الأحد الموافق 26 أكتوبر 2025 ويستمر لمدة خمسة أيام عمل.

شروط الحصول على الدعم السكني

هناك بعض الشروط الواجب توافرها للحصول على الدعم السكني والتي تتمثل في الآتي: