لولو الشطورة..تردد قناة وناسة للأطفال على النايل سات وعرب سات لمشاهدة أفضل البرامج الغنائية 24 ساعة

تعتبر قناة وناسة للأطفال واحدة من أهم القنوات الترفيهية المخصصة للصغار، إذ تقدم مجموعة مميزة من الأغاني والأناشيد التعليمية والترفيهية التي تنال إعجاب الأطفال في مختلف الدول العربية. استطاعت القناة أن تحافظ على مكانتها بفضل تنوع محتواها المناسب لجميع الفئات العمرية، وجودة بثها العالية في الصوت والصورة وتعرض قناة وناسة على مدار اليوم أغاني لولو الشهيرة المحببة للأطفال، إلى جانب فقرات غنائية وبرامج ترفيهية مميزة يتم إعادة بثها بشكل يومي، مما يمنح الأطفال فرصة الاستمتاع بأغانيهم المفضلة في أي وقت، وكل ذلك بشكل مجاني تمامًا دون أي تشفير أو اشتراك.

طريقة تثبيت قناة وناسة للأطفال على الأقمار الصناعية

للعلم يمكن استقبال قناة وناسة للأطفال على جهاز الرسيفر بسهولة من خلال الخطوات التالية:

عليك الضغط على زر القائمة (Menu) في جهاز التحكم.

ثم بعد ذلك اختر الإعدادات ثم توجه إلى قائمة الترددات.

الضغط على خيار إضافة تردد جديد.

ثم أدخال بيانات التردد الخاصة بالقناة كما هو موضح أدناه.

تأكد من كتابة معدل الترميز والاستقطاب وتصحيح الخطأ بشكل صحيح.

بعد ذلك قم بعمل بحث يدوي حتى تظهر القناة.

ثم بعد ذلك اضغط على حفظ لإضافة القناة إلى قائمة القنوات الخاصة بك.

تردد قناة وناسة للأطفال على نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11470

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD

تردد قناة وناسة للأطفال على عرب سات