“مرحب شهر الصوم مرحب” موعد شهر رمضان 2026

يهتم العديد من المواطنين بالتعرف على موعد شهر رمضان 2026 فلكيا في مصر، حيث أنه يتم تحديد بداية الشهر الكريم ويكون ذلك وفقا لرؤية الهلال الجديد والذي يتم الإعلان عنه تزامنا مع بدء كل شهر هجري جديد، فيما يتكون التقويم الهجري من اثني عشر شهر والذي يبدأ من شهر محرم حتى شهر ذي الحجة سنويا، لذلك نستعرض لكم بهذا التقرير ميعاد بدء الشهر الكريم طبقا للبحوث الفلكية فتابعونا.

موعد شهر رمضان 2026

حيث أنه طبقا للحسابات الفلكية فسيكون موعد شهر رمضان 2026 وميعاد بداية أول أيام الشهر الكريم للعام المقبل خلال الفترة ما بين يوم الثلاثاء حتى الخميس أي من يوم 17 إلى يوم 19 فبراير القادم 2026، علما أنه سيتم ميعاد بدء شهر رمضان الفضيل بناء على رؤية الهلال التي تقوم بالإعلان عنه دار الإفتاء المصرية بشكل رسمي.

فضل شهر رمضان 1447

يعتبر شهر رمضان هو شهر الخير والبركة وشهر الرحمة والغفران وذلك لأنه من أعظم الشهور في الإسلام نظرا لفضله العظيم على المسلمين وذلك وفقا لقوله تعالي في القرآن الكريم شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، كما ورد في بعض من الأحاديث النبوية عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غُفر له ما تقدم من ذنبه، كما جاء في القرآن لقول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ.

أدعية شهر رمضان 2026

فيما جاءت أبرز أدعية شهر رمضان 2026 لتتمثل بذلك وتكون على النحو التالي: