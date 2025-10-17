رسميًا .. تبكير مرتبات شهر أكتوبر 2025 الجاري للموظفين في القطاع الحكومي

يترقب الموظفين موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 خلال الأيام القليلة المقبلة وذلك بعد قرار وزارة المالية بتبكير صرف مرتبات شهر أكتوبر للموظفين، وأوضحت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر أكتوبر يبدأ يوم الخميس الموافق 23 أكتوبر بدلاً من يوم الجمعة 24 أكتوبر لبعض الوزارات والجهات ذات الكثافة الكبيرة ويستمر الصرف حتى يوم الاثنين الموافق 27 أكتوبر لباقي العاملين في الدولة.

مرتبات شهر أكتوبر 2025

تبدأ وزارة المالية صرف رواتب شهر أكتوبر يوم الخميس الموافق 23 أكتوبر وصرف المتأخرات يوم 7 و 8 و 12 من الشهر ذاته على أن تكون الرواتب متاحة للعاملين عبر ماكينات الصراف الآلي وفقًا للمواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية، وتصرف المرتبات للعاملين في الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها محددة خمسة أيام لصرف الرواتب وثلاثة أيام لصرف المتأخرات والمستحقات المالية لكل شهر.

خطوات الاستعلام عن رواتب شهر أكتوبر 2025

يمكنك الاستعلام عن موعد صرف رواتب شهر أكتوبر والقيمة المستحقة من خلال اتباع الخطوات التالية: