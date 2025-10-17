موعد مسلسل المؤسس عثمان الموسم السابع رسميًا خلال الساعات القادمة

ينتظر عشاق الدراما التركية والعربية عرض الحلقة 195 من مسلسل قيامة عثمان الموسم السابع والتي تأتي بمثابة الافتتاح الرسمي للموسم الجديد وذلك بعد توقف استمر عدة أشهر وسط ترقب كبير من المشاهير بما سيحمله العمل من أحداث قوية وتطورات جديدة خلال مسيرة تأسيس الدولة العثمانية على يد القائد عثمان بن أرطغرل.

موعد مسلسل المؤسس عثمان الموسم السابع

من المقرر أن يتم عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة الأولى من الموسم السابع الحلقة 195 من المسلسل يوم الأربعاء الموافق 29 أكتوبر الجاري وذلك في تمام الساعة 8:00 مساًء بتوقيت تركيا وذلك عبر شاشة قناة ATV التركية وهي القناة المالكة الحصرية لحقوق البث في تركيا، أما النسخة المترجمة إلى اللغة العربية يتم عرضها يوم الخميس الموافق 30 أكتوبر الجاري عبر قناة اليرموك الأردنية وبعض المنصات الرقمية.

ردود الفعل على الحلقة الأولى من الموسم السابع

منذ إصدار الإعلان التشويقي للحلقة الأولى من الموسم السابع اشتعلت ردود الفعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتصدر هاشتاج مسلسل قيامة عثمان التريند في تركيا وبعض الدول العربية خلال ساعات قليلة، والجمهور أشاد بالمستوى البصري والتقني للموسم الجديد وبالعودة القوية للنجم بوراك أوزجيفيت في دور الغازي عثمان، حيث لاقت التغييرات في بعض الشخصيات تباينًا في الآراء بين المشاهدين، وتتوقع وسائل الإعلام التركية أن تتجاوز نسب المشاهدة في بداية حلقات الموسم الجديد نحو 10 مليون مشاهدة خلال الأسبوع الأول من إصداره.