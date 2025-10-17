الأرصاد الجوية تكشف عن حالة الطقس اليوم وغدًا في محافظات مصر 2025

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن حالة الطقس اليوم الجمعة 17 أكتوبر سوف تكون خريفية مائلة للبرودة في الصباح الباكر مع طقس حار خلال النهار على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد بينما يكون الطقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد مع وجود نشاط خفيف للرياح على بعض المناطق من خليج السويس.

حالة الطقس اليوم

أوضح رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن هناك فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متقطعة على بعض مناطق السواحل الشمالية الغربية مع ظهور بعض السحب المنخفضة التي سبب رذاذ خفيف غير كوثر على شمال البلاد حتى القاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وأشارت إلى وجود شبورة مائية صباحًا من الساعة 4 حتى الساعة 8 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد مع وجود نشاط رياح أحيانًا على بعض مناطق جنوب سيناء وجنوب البلاد وهذا يساهم في تلطيف الأجواء في الظل وفترات الليل.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 17 أكتوبر

أوضحت الأرصاد الجوية درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعين اليوم كما يلي: