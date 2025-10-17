وسع للوحـش الجديد.. مواصفات هاتف Infinix Hot 60 Pro Plus بتقنيات الجيل الخامس 5G ومواصفات هتبهـرك.. سعر خيالي هيكسـر السـوق

كشفت شركة انفنيكس عن مواصفات Infinix Hot 60 Pro Plus الجديد وسعره في عدد من الدول العربية، حيث يعتبر ذلك الهاتف ضمن فئة الهواتف الاقتصادية ويدعم للجيل الرابع وكذلك يتوافر في الهاتف شريحتين اتصال من نوع Nano SIM مع خاصية NFC، بينما يكون الهاتف طارد لقطرات الماء الخفيفة الرذاذ ويكون ذلك بشهادة الـ IP65، وأيضا يكون مقاوم للصدمات حتى ارتفاع يصل إلى 1.5 متر.

مواصفات Infinix Hot 60 Pro Plus

جاءت مواصفات Infinix Hot 60 Pro Plus الجديد وفقا لما أعلنته شركة انفنيكس ليكون بذلك على النحو التالي:

تكون الشاشة منحنية من الأطراف ويكون ذلك بشكل الثقب من نوع AMOLED وكذلك تأتي بمساحة 6.78 إنش مع طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass 7i.

كذلك يكون الهاتف بذاكرة عشوائية تأتي بسعة 8 جيجا بايت.

أما الذاكرة الداخلية تأتي بسعة 128 جيجا بايت و256 جيجا بايت.

المعالج للهاتف يكون من نوع Mediatek Helio G200 بتكنولوجيا 6 نانو، ويكون ذلك مع معالج رسومي من نوع Mali-G57 MC2.

فيما تكون الكاميرا الأمامية بدقة 13 ميجا بكسل، والكاميرا الخلفية بدقة 50 ميجا بيكسل.

يدعم ميكرفون إضافي لعزل الضوضاء، ويدعم الهاتف لخاصية البلوتوث وخاصية GPS.

البطارية بسعة 5160 مللي أمبير، وكذلك تدعم خاصية الشحن السريع بقوة 45 واط، وكذلك دعم لخاصية الشحن العكسي بقوة 10 واط .

نظام التشغيل يكون من نوع أندرويد 15 وذلك مع واجهة XOS 15.1 .

سعر هاتف انفنيكس Hot 60 Pro Plus الجديد

فيما بلغ سعر هاتف انفنيكس Hot 60 Pro Plus الجديد في عدد من الدول العربية ليكون بذلك كما يلي: