الإعلان الأول.. عرض مسلسل المؤسس أورهان الحلقة 1 في هذا الموعد عبر ATV التركية

كشفت قناة ATV التركية بعد فترة انتظار طويلة عن الموعد الرسمي لعرض الحلقة الأولى من مسلسل “المؤسس أورهان”، لتضع بذلك حدًا لحالة الترقب التي سادت بين عشاق الدراما التركية في تركيا ومصر والوطن العربي، الذين ينتظرون بفارغ الصبر انطلاق العمل التاريخي الجديد الذي يعد امتدادًا لأحد أنجح المسلسلات التركية في السنوات الأخيرة، “المؤسس عثمان”، وينتظر أن تحمل الحلقة الأولى معركة مصيرية مرتقبة تتجه نحو مدينة بورصة، في واحدة من أهم المحطات التاريخية في مسيرة الدولة العثمانية الناشئة.

إعلان مسلسل المؤسس أورهان الحلقة الأولى

يأخذ الإعلان الترويجي للحلقة الأولى المشاهدين في أجواء درامية مشوقة، حيث يُظهر استعداد أورهان بك لخوض واحدة من أهم معارك التاريخ العثماني، وهي معركة فتح بورصة، التي استمرت تسع سنوات من الحصار قبل أن ينجح في دخولها، ويظهر في الإعلان أن السلطان عثمان غازي يُوكل مهمة فتح المدينة إلى ولديه أورهان وعلاء الدين، حيث يتقدمان الجيش العثماني بجرأة وإصرار، ويبرزان مهارة عسكرية عالية في قيادة المعركة.

كما يتضمن البرومو مشهدًا يعكس النقاشات داخل مجلس الدولة العثمانية، إذ يقترح بعض القادة اقتحام المدينة عبر هدم الأسوار وقتال الكفار المتحصنين داخلها، ما يُبرز الجانب الاستراتيجي والتخطيطي في إدارة الحرب، في المقابل، لم يخلُ الإعلان من اللمسة الرومانسية، حيث ظهرت نيلوفر خاتون – حبيبة أورهان – وهي تعبر عن خوفها عليه من المعركة، فيعدها بالعودة قريبًا، في مشهد يجمع بين العاطفة والبطولة.

وفي اللقطة الختامية، يظهر عثمان غازي وهو يتحدث عن ابنه أورهان بفخر، قائلاً إنه يرى فيه نفسه لما يتمتع به من عناد وشجاعة وقلة صبر، وهي الصفات التي تؤهله لأن يكون السلطان القادم للدولة العثمانية.

موعد عرض الحلقة الأولى من المؤسس أورهان

أعلنت قناة ATV التركية أن الحلقة الأولى من مسلسل “المؤسس أورهان” ستعرض رسميًا يوم الأربعاء الموافق 29 أكتوبر 2025، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت تركيا، لتبدأ بذلك أولى حلقات العمل المنتظر الذي يمثل استمرارًا ملحميًا لمسيرة “المؤسس عثمان”، وليضع الجمهور أمام مرحلة جديدة من الصراعات والمعارك التي شكلت ملامح التاريخ العثماني المبكر.