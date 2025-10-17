تنزيل تردد قناة النور التركية الحصرية 2026 .. تابع أجدد المسلسلات التركية بجودة عالية

أستمتع الآن بالعديد من المسلسلات التركية الجديدة باللغة التركية من خلال تردد قناة النور التركية الحصرية، والتي يتم عرض العديد من المسلسلات المختلفة لعشاق التركي، كما تتميز القناة بالجودة والأشارة القوية، التي يتم عرض كافة المسلسلات من خلالها، كما تشمل القناة العديد من المسلسلات الجديدة، والتي قد يتم عرضها للمرة الأولي على التلفاز.

تردد قناة النور التركية الحصرية

أحصل الان على تردد قناة النور التركية الحصرية، والتي قد تعتبر واحدة من القنوات المتميزة فى تقديم العديد من المسلسلات التركية الجديدة، والتي يتم عرضها للمرة الأولى على التلفاز، كما أيضا قد يمكنكم الأستمتاع بالقناة من خلال البيانات المتميزة الخاصة بها والتي تشمل الآتي:

القمر الصناعي: عربسات.

تردد القناة: 11958.

معامل الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي: نايلسات.

تردد القناة: 11958.

معامل الخطأ: 6/5.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

مميزات قناة النور التركية

قد تتميز قناة النور التركية بالعديد من المميزات المختلفة التي قد ساعدت بشكل كبير فى ارتفاع عمليات البحث على جميع مواقع التواصل الاجتماعي فى الفترة الأخيرة، كما أيضا يمكنكم الحصول على أهم هذه المميزات فى الآتي وهي: