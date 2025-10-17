أحداث ستقلب الموازين.. أخيرًا الكشف عن موعد عرض المؤسس عثمان الموسم السابع

تترقب الجماهير العربية والتركية على حد سواء عودة المسلسل التاريخي الشهير “المؤسس عثمان” في موسمه السابع، بعد نجاحٍ كبير حققته المواسم السابقة التي جذبت الملايين من المشاهدين حول العالم، ومع اقتراب موعد العرض، تزداد التساؤلات حول الأحداث الجديدة التي سيشهدها المسلسل، خاصةً بعد نهاية الموسم السادس بمشاهد مشوقة فتحت الباب أمام العديد من الاحتمالات المثيرة.

موعد عرض المؤسس عثمان الموسم السابع

بحسب ما تم تداوله من مصادر مقربة من فريق الإنتاج عن موعد عرض المؤسس عثمان الموسم السابع، من المتوقع أن يبدأ عرض الموسم السابع من مسلسل المؤسس عثمان في خريف هذا العام، تحديدًا خلال شهر أكتوبر، عبر قناة ATV التركية، على أن تُعرض الحلقات مترجمة بعد ذلك بساعات على المنصات العربية، ومن المنتظر أن يحمل الموسم الجديد تطورات درامية كبيرة، تتناول توسع الدولة العثمانية وبداية مرحلة جديدة من الصراعات السياسية والعسكرية التي سيقودها عثمان بن أرطغرل.

أبرز التوقعات والأحداث المنتظرة

من المتوقع أن يسلط الموسم السابع الضوء على مواجهة عثمان لأعداء جدد يسعون لعرقلة مسيرة الدولة، مع استمرار الصراعات الداخلية التي ستختبر ولاء الشخصيات المقربة منه.

كما تشير بعض التسريبات إلى ظهور شخصيات جديدة سيكون لها دور محوري في الأحداث، مما يزيد من عنصر التشويق والإثارة الذي عُرف واشتهر به المسلسل منذ بدايته.