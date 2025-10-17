“الصراع بدأ بتشويق” موعد مسلسل المؤسس عثمان الموسم السابع 2025 على تردد ATV التركية

مسلسل المؤسس عثمان الموسم السابع من أقوى المسلسلات التاريخية التي بقت في الذاكرة منذ انطلاق أول موسم، مع العلم أن الموسم السابع يتضمن أحداث تاريخية وأكثر تشويقية بشكل كبير، خاصة مع دخول عصر أورهان بن السيد عثمان، وانقلاب الأحداث بدخول شخصيات جديدة وأحداث غير متوقعة، سنشاهدها في الحلقات القادمة من مسلسل المؤسس، وفي السطور التالية سنتعرف معًا على موعد بث الموسم السابع من المؤسس عثمان، وكذلك القنوات الناقلة على مدار الساعة.

أحداث مسلسل المؤسس عثمان الموسم السابع

ويتضمن مسلسل المؤسس أورهان دراما تاريخية، ذات ملحمة مشوقة وميرة، تضمن دخول عصر جديد وهو أورهان، الذي كان يمثله شخصية النجم ميرت يازجي أوغلو، ومع بث الإعلانات الترويجية، فإنه تضمن تفاعل واسع وإشادة كبيرة بين الجمهور منذ طرحة، وخوض معركة جديدة متجهًا نحو مدينة بورصة الذي سيتمكن من فتحها بعد 9 سنوات كاملة من الحصار المستمر، واقتراح بعض رجال الدولة العثمانية الجدد لاقتحام المدينة الموعودة.

متى مسلسل المؤسس عثمان

وأوضحت الشركة المنتجة لمسلسل المؤسس عثمان، أن أولى حلقات الموسم السابع سيكون مع نهاية الشهر الجاري وهو الموافق 29 من شهر أكتوبر 2025، مما سيتم بث الحلقات باللغة التركية على قناة ATV، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً، مما سيتم بثها على قناة الفجر الجزائرية التي تكون باللغة العربية، وغيرها من الأحداث الأخرى التي سيتم بثها على مدار اليوم، مما سيتمكن أكبر عدد من المتابعين من المشاهدة الدائمة.