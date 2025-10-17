كل ما تريد معرفته.. موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل المؤسس أورهان 2025 بعد عرض الإعلان الترويجي الأول

أثار الإعلان الترويجي الأول لمسلسل المؤسس أورهان حالة كبيرة من الحماس بين عشاق الدراما التاريخية، خاصةً أنه يأتي امتدادًا مباشرًا لسلسلة المؤسس عثمان التي حققت نجاحًا ضخمًا في الوطن العربي والعالم، وبعد نهاية قصة عثمان بن أرطغرل المثيرة، يترقب الجمهور انطلاقة هذا العمل الجديد الذي من المتوقع أن يواصل سرد الأحداث التاريخية في إطار درامي مليء بالإثارة والبطولات.

موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل المؤسس أورهان

بحسب ما كشفت عنه قناة ATV التركية عن موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل المؤسس أورهان، فإن مسلسل المؤسس أورهان سيبدأ بعد وفاة عثمان بن أرطغرل، ليُكمل ابنه أورهان غازي مسيرة والده في بناء الدولة العثمانية، ومن المتوقع أن يسلط العمل الضوء على الصراعات التي واجهها أورهان في سبيل توسيع نفوذه وتوحيد البلاد تحت رايته.

كما سيشهد المسلسل ظهور شخصيات جديدة من بينها ميرت يازجي أوغلو في دور أورهان، إلى جانب باريش مالتي وبنو يندر ملار وشكري أوزيلديز، مما يعزز من تنوع الشخصيات والأحداث في الموسم الجديد.

موعد عرض الحلقة الأولى والقنوات الناقلة

حتى الآن، لم يتم الإعلان رسميًا عن موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل المؤسس أورهان 2025، حيث لا يزال فريق العمل يصور بعض المشاهد النهائية، ومع ذلك، أكدت قناة ATV التركية أن المسلسل سيُعرض قريبًا في نفس توقيت عرض المؤسس عثمان السابق، أي يوم الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت تركيا، ومن المتوقع أيضًا أن تُعلن قناة الفجر الجزائرية خلال الأيام القادمة عن مشاركتها في بث المسلسل للجمهور العربي.