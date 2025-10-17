اولادك هتستمتع جدا.. تردد قناة وناسة الجديد 2025 بجودة عالية على مختلف الأقمار

في عالم الترفيه العربي، استطاعت قناة وناسة أن تثبت حضورها كإحدى أبرز القنوات الموسيقية التي تجمع بين الأصالة والمعاصرة، ومع التغيرات المستمرة في ترددات القنوات الفضائية، يبحث الكثير من المشاهدين عن التردد الجديد لقناة وناسة لمتابعة أحدث الأغاني والبرامج المميزة دون انقطاع، فقد أصبحت القناة وجهة أساسية لعشاق الفن والموسيقى في العالم العربي بفضل محتواها المتنوع الذي يناسب جميع الأذواق.

محتوى تردد قناة وناسة وبرامجها

تتميز تردد قناة وناسة بعرض مزيج متكامل من الأغاني العربية والخليجية، إضافة إلى حفلات حية لكبار الفنانين، وبرامج ترفيهية خفيفة تتابع آخر أخبار النجوم والمواهب الصاعدة.

كما تهتم القناة بتقديم الفيديو كليبات الحديثة بأعلى جودة ممكنة، مما يجعلها محطة مثالية لكل من يبحث عن محتوى موسيقي راقٍ يجمع بين الأصالة والتجديد، ومن خلال جدول بث متنوع، نجحت القناة في الحفاظ على جمهورها الواسع في مختلف الدول العربية.

تردد قناة وناسة الجديد على الأقمار الصناعية

أعلنت إدارة قناة وناسة عن تحديث تردداتها لضمان تجربة مشاهدة أفضل من حيث جودة الصورة والصوت، وجاءت التفاصيل كالتالي:

القمر الصناعي نايل سات : التردد 11258، الاستقطاب عمودي (V)، معدل الترميز 27500.

القمر الصناعي عرب سات: التردد 11977، الاستقطاب أفقي (H)، معدل الترميز 27500.

ومن المهم إعادة ضبط جهاز الاستقبال على الترددات الجديدة لضمان استمرار البث بدون تقطيع أو تشويش، والاستمتاع بكل ما تقدمه القناة من عروض موسيقية وترفيهية شيقة.