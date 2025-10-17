الاطفال بيعشقوها.. تردد طيور الجنة الجديد 2025 لمتابعة أجمل الأناشيد والبرامج للأطفال

تُعد قناة طيور الجنة واحدة من أكثر القنوات المفضلة لدى الأطفال والأسر العربية منذ انطلاقها، حيث استطاعت أن تجمع بين الترفيه والتعليم في قالب ممتع وهادف، ومع التحديثات الجديدة على الأقمار الصناعية، بدأ الكثير من الآباء بالبحث عن تردد قناة طيور الجنة الجديد لعام 2025، لضبطها مجددًا والاستمتاع بما تقدمه من محتوى تربوي وتعليمي يغرس القيم الإيجابية في نفوس الأطفال.

محتوى تردد طيور الجنة المميز

تقدم تردد طيور الجنة مجموعة متنوعة من الأغاني والأناشيد التي تناسب مختلف الفئات العمرية، حيث تُغنى باللهجة العربية الفصحى واللهجات المحلية بطريقة قريبة من الأطفال.

كما تعرض القناة برامج تعليمية تساعد على تنمية مهارات الطفل وتعليمه المبادئ الأساسية مثل الأرقام والحروف والسلوكيات الجيدة.

وإلى جانب ذلك، تُبث فقرات ترفيهية تضم مسابقات وألعابًا تعليمية تحفز التفاعل والمشاركة، مما يجعلها قناة متكاملة تجمع بين الفائدة والمتعة في الوقت نفسه.

تردد قناة طيور الجنة الجديد على الأقمار الصناعية

أعلنت إدارة قناة طيور الجنة عن تحديث تردداتها لتحسين جودة البث وضمان وصول المحتوى لجميع المشاهدين بصورة أوضح وصوت أنقى، ويمكن استقبال القناة على الترددات التالية:

القمر الصناعي نايل سات : التردد 11310، الاستقطاب عمودي (V)، معدل الترميز 27500.

: التردد 11310، الاستقطاب عمودي (V)، معدل الترميز 27500. القمر الصناعي عرب سات: التردد 11315، الاستقطاب أفقي (H)، معدل الترميز 30000.

ومن المهم إعادة ضبط جهاز الاستقبال بالتردد الجديد للاستمتاع بالمحتوى الهادف الذي تقدمه القناة بشكل متواصل على مدار اليوم.