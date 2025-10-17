بعد الزيادة الكبيرة عالميَا… أسعار الذهب اليوم الجمعة 17 اكتوبر ارتفاع عيار 21

شهدت أسعار الذهب اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025 ارتفاعًا كبيرًا داخل محال الصاغة بمنتصف التعاملات، حيث ارتفع سعر الجنيه الذهب بنحو 640 جنيهًا، فيما صعد سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 80 جنيهًا، وفقًا لآخر تحديث لشعبة الذهب والمجوهرات. وعالميًا، ارتفع الذهب خلال التعاملات الفورية بنسبة 0.3% ليصل إلى 4 آلاف و336 دولارًا للأوقية، بعد أن سجل في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4 آلاف و378 دولارًا، كما قفزت العقود الآجلة للذهب الأمريكي لتسليم شهر ديسمبر المقبل بنسبة 1% إلى 4 آلاف و384 دولارًا.

أداء الذهب هذا الأسبوع

وحقّق الذهب مكاسب بلغت نحو 8% حتى الوقت الحالي خلال الأسبوع الجاري، ما قد يجعله أفضل أسبوع له منذ مارس عام 2020، بعد أن سجل مستويات قياسية جديدة في كل جلسة من جلسات الأسبوع. وتعكس هذه الارتفاعات موجة طلب قوية على الملاذات الآمنة مع تزايد المخاوف الاقتصادية والجيوسياسية، إلى جانب توقعات بتيسير السياسات النقدية في بعض الاقتصادات الكبرى.

سعر الذهب اليوم في مصر

أكدت شعبة الذهب أن الأسعار المعروضة هي قبل المصنعية والدمغة، مشيرة إلى أن السعر الفعلي للمستهلك قد يختلف من محل لآخر تبعًا لتكلفة التشغيل ونوع المشغولات. وتحرص الشعبة على نشر الأسعار الرسمية اليومية ليكون لدى المستهلكين مرجع واضح عند الشراء أو البيع.

أسعار الأعيرة والجنيه الأحدث

البند السعر المعلن (بدون مصنعية/دمغة) سعر الذهب عيار 24 6685 جنيهًا للجرام سعر الذهب عيار 21 5850 جنيهًا للجرام سعر الذهب عيار 18 5014 جنيهًا للجرام سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) 46800 جنيهًا سعر أوقية الذهب عالميًا 4295 دولارًا

مصنعية الذهب وتأثيرها على السعر النهائي

تُعد مصنعية الذهب عيار 21 من أكثر العوامل التي تؤثر في تحديد السعر النهائي للذهب في السوق المصرية، إذ تمثّل التكلفة الإضافية التي يتقاضاها الصائغ مقابل تشكيل وصناعة المشغولات الذهبية. وتتفاوت قيمة المصنعية من مكان لآخر حسب نوع القطعة (خاتم — سلسلة — سوار) ومدى دقة التصميم والحِرفية في التصنيع. وعادةً ما تتراوح مصنعية عيار 21 ما بين 120 و250 جنيهًا للجرام الواحد في المتوسط داخل محال الصاغة، وقد تزيد في الماركات الشهيرة أو القطع المميزة.