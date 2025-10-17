للأطفال الشطار.. تردد طيور الجنة الجديد 2025 لمتابعة أجمل البرامج والأناشيد

في عالم القنوات المخصصة للأطفال، استطاعت قناة طيور الجنة أن تحجز مكانة خاصة في قلوب الصغار والكبار على حد سواء، بفضل محتواها الهادف والممتع الذي يجمع بين التعليم والترفيه في آن واحد، ومع إعلان التحديثات الجديدة لتردد القناة على الأقمار الصناعية، بدأ أولياء الأمور بالبحث عن التردد الجديد لعام 2025 لضبط القناة من جديد ومواصلة متابعة الأناشيد والبرامج التي أسهمت في تربية أجيال كاملة بطريقة إيجابية ومحببة.

محتوى تردد طيور الجنة

تقدم تردد طيور الجنة محتوى متنوعًا يجمع بين الأناشيد التعليمية والبرامج التفاعلية، حيث تهدف إلى تنمية مهارات الأطفال وتعليمهم القيم الأخلاقية والسلوكيات الصحيحة بأسلوب بسيط وسهل الفهم.

كما تُبث عبر شاشتها مجموعة من الأغاني التي تُغنى بالعربية الفصحى واللهجات المحلية، مما يجعلها قريبة من جميع الأطفال في الوطن العربي، ولا تقتصر القناة على الأناشيد فحسب، بل تقدم أيضًا مسابقات وألعابًا تعليمية تُشجع الطفل على التفكير والمشاركة وتنمية حس الإبداع لديه.

تردد قناة طيور الجنة الجديد على الأقمار الصناعية

أعلنت إدارة قناة طيور الجنة عن تحديث تردداتها لتحسين جودة البث وضمان وصول الصوت والصورة بأعلى دقة ممكنة، وجاءت التفاصيل كالتالي:

القمر الصناعي نايل سات : التردد 11310، الاستقطاب عمودي (V)، معدل الترميز 27500.

: التردد 11310، الاستقطاب عمودي (V)، معدل الترميز 27500. القمر الصناعي عرب سات: التردد 11315، الاستقطاب أفقي (H)، معدل الترميز 30000.

وللحصول على بث مستقر وواضح، يُنصح بإعادة ضبط القناة بالترددات الجديدة، للاستمتاع بمحتواها المميز الذي يجمع بين المتعة والتعلم للأطفال على مدار اليوم.