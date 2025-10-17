للبنات والأولاد.. تردد قناة كراميش الجديد 2025 لمتابعة أمتع البرامج والأناشيد للأطفال

مع ازدياد اهتمام العائلات بالمحتوى المخصص للأطفال، تبرز قناة كراميش كواحدة من أبرز القنوات التي تجمع بين الترفيه والتعليم في قالب ممتع يناسب مختلف الأعمار، فمنذ انطلاقها، تمكنت القناة من تحقيق شهرة واسعة بفضل ما تقدمه من أناشيد تربوية وبرامج مسلية تنمي القيم والأخلاق لدى الأطفال بأسلوب بسيط يجذب انتباههم، ومع بداية عام 2025، يبحث الكثير من المشاهدين عن تردد قناة كراميش الجديد بعد التحديثات الأخيرة لضمان متابعة القناة بجودة عالية.

محتوى تردد قناة كراميش

تقدم تردد قناة كراميش باقة غنية من البرامج التعليمية والأغاني الهادفة التي تساعد الأطفال على تعلم الأرقام والحروف والألوان بطريقة مرحة وسهلة، كما تعرض القناة مقاطع كرتونية وأناشيد تربوية تحمل رسائل إيجابية عن التعاون، والاحترام، وحب الأسرة، وقد تميزت القناة باستخدامها الموسيقى الهادئة والألوان الجذابة التي تجعل الأطفال يستمتعون أثناء التعلم، وإلى جانب ذلك، تحرص كراميش على تقديم محتوى متجدد يحاكي اهتمامات الطفل العربي في مختلف المراحل العمرية.

تردد قناة كراميش الجديد على الأقمار الصناعية

أعلنت إدارة قناة كراميش عن تحديث تردداتها لضمان استمرار البث بأعلى جودة صوت وصورة، وجاءت التفاصيل كالتالي:

القمر الصناعي نايل سات : التردد 11316، الاستقطاب عمودي (V)، معدل الترميز 27500.

: التردد 11316، الاستقطاب عمودي (V)، معدل الترميز 27500. القمر الصناعي عرب سات: التردد 11390، الاستقطاب أفقي (H)، معدل الترميز 27500.

ومن المهم إعادة ضبط جهاز الاستقبال على هذه الترددات الجديدة للاستمتاع بالمحتوى الهادف الذي تقدمه القناة على مدار اليوم دون انقطاع، حيث تبقى كراميش وجهة مفضلة للأطفال والأهالي الباحثين عن الترفيه الهادف.