تفعيل رويال باس ببجي بسرعة الصاروخ.. فعلها بطريقة أمنة ومضمونة الأن

تفعيل رويال باس ببجي من أقوى المواضيع بحثًا في الوقت الحالي، نظير ما تضمنه من تحديات وباقات مجانية غير متوفرة في أي لعبة أخرى، مع العلم أن بطاقات الرويال باس عبارة عن نظام مكافأت موسمي تمنح لجميع اللاعبين إمكانية الوصول لإتمام المهام الأسبوعية واليومية، وسنتعرف معًا على كيفية تفعيل رويال باس ببجي، وفقًا لما نكشفه لكم في السطور التالية.

تفعيل رويال باس ببجي

مع انطلاق الموسم الرابع من لعبة PUBG Mobile، أعلنت الشركة المطوّرة عن طرح تحديث جديد برقم 4.0 يتضمن تحسينات كبيرة على واجهة اللعبة، وإضافة تصاميم أكثر واقعية، إلى جانب تطوير أنظمة المكافآت وتحديث الأزياء والأسلحة، وللاستفادة من جميع هذه المزايا الجديدة، يجب التأكد أولًا من تحديث اللعبة إلى آخر إصدار قبل البدء في عملية تفعيل رويال باس.

خطوات تفعيل رويال باس ببجي موبايل

لتفعيل بطاقة رويال باس بنجاح، يجب أن يتوفر في حسابك رصيد كافٍ من الشدات (UC).

سعر رويال باس العادي: 600 شدة.

سعر رويال باس البلس: 1800 شدة.

بعد التأكد من الرصيد، يمكن اتباع الخطوات التالية:

افتح تطبيق PUBG Mobile من هاتفك.

انتقل إلى قسم Royale Pass من الواجهة الرئيسية.

اختر نوع الباقة التي تناسبك (عادية أو بلس).

اضغط على زر “شراء” ليتم خصم الشدات من حسابك تلقائيًا.

انتظر قليلًا حتى تظهر المكافآت المميزة في حسابك.

خطوات تحديث لعبة ببجي

هناك بعض الخطوات لكي تتمكن من تحديث ببجي موبايل، بناءً على ما يلي: