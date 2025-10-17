“الصـراع على الحكـم” بدايـة إذاعة مسلسل قيامة عثمان الحلقة 195 الموسم السابع على قناة الفجر الجزائرية بهذا التوقيت

يعود مسلسل قيامة عثمان الحلقة 195 الموسم السابع بقوة بأحداث درامية شيقة وتطورات خطيرة، حيث شهد الجزء الجديد تغييرات جذرية في طاقم التمثيل والقصة نفسها، ومن المتوقع أن يحقق نسبة مشاهدة عالية في كل الدول التي سيتم عرضه بها والتي تجاوز عددها 33 دولة، ويعد هذا العمل واحد من أبرز الإنتاجات التركية التي حققت نجاح كبير على مستوى تركيا والوطن العربي كله.

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 195 الموسم السابع

ينطلق عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 195 الموسم السابع في 27 أكتوبر 2025، حيث ينقل على قناة ATV التركية كل يوم أربعاء عند الساعة الثامنة مساء، بينما تبث الحلقة المترجمة باللغة العربية على قناة الفجر بيوم خميس عند الساعة التاسعة مساء، ويمكن مشاهدة جميع الحلقات عبر منصة قصة عشق الإلكترونية.

أحداث مسلسل قيامة عثمان الحلقة 195

يتوقع أن يشهد الموسم السابع من مسلسل المؤسس عثمان تغييرات جذرية في الأحداث والشخصيات، مع التركيز على صراعات أورهان وتأسيس الدولة العثمانية، وفيما يلي إليك بعضها:

استمرار الصراعات بين عثمان بن أرطغرل وأعدائه من البيزنطيين والسلاجقة.

ظهور وجوه جديدة من القادة.

مشاهد ملحمية للمعارك والتخطيط السياسي.

اكتشاف أسرار قديمة وخيانات مؤثرة على القبيلة.

اعتلاء أورهان العرش بمساندة أخيه علاء الدين.

فتح بلاد الأناضول ومدينة بورصة.

تردد قناة الفجر الجزائرية

تمتلك قناة الفجر الجزائرية حقوق بث مسلسل قيامة عثمان الموسم السابع بجودة عالية بدون تشويش أو انقطاع، وتحظى هذه المحطة بشعبية جماهيرية كبرى داخل الوطن العربي كله، وفيما يلي إليك الإحداثيات: