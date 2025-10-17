“Kuruluş Osman الحلقــة الأولــى” موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الموسم السابع الحلقة 195 في تركيا والوطن العربي بأحــداث نــاريـة في هذا المــوعــد على قناة الفجر وatv

بدأ العد التنازلي على حلول موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الموسم السابع الحلقة 195 التي تعد أكثر الحلقات انتظاراً، حيث يرغب آلاف المتابعين والمشاهدين في تركيا والوطن العربي مشاهدة الموسم الجديد بكل حماس وشوق، فلا شك أنه سيشهد تحولات درامية خطيرة خاصة بعد الإعلان عن انضمام شخصيات جديدة وتغير اسم المسلسل إلى “السلطان أورهان” نظراً لتسليط الضوء عليه في الموسم المقبل، ومن المتوقع أن يحقق نسبة مشاهدة عالية في كل بلاد العرض.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الموسم السابع الحلقة 195

يبدأ عرض مسلسل قيامة عثمان الموسم السابع الحلقة 195 في 27 أكتوبر 2025، ويتاح مشاهدة جميع الحلقات بعد بثها على الشاشات التركية عبر منصة قصة عشق وذلك من أي مكان وبأي وقت، وفيما يلي إليك مواعيد العرض بالتفصيل:

تنقل الحلقة الجديدة على قناة ATV التركية بيوم الأربعاء عند الساعة 8:00 مساء.

تبث الحلقة بعد ترجمتها باللغة العربية على قناة الفجر الجزائرية كل خميس عند الساعة 9:00 مساء.

أحداث مسلسل المؤسس عثمان الموسم السابع

يأتي الموسم السابع حاملاً بين طياته العديد من الأحداث الشيقة والممتعة، ومن بينها التالي:

نمو الدولة العثمانية وتوسيع مساحتها.

تصاعد الصراع مع البيزنطيين والمغول.

ظهور شخصيات جديدة وتطورات درامية نارية.

مؤامرات داخلية وخارجية تواجهها الدولة العثمانية.

أبطال مسلسل المؤسس عثمان الموسم السابع

شهد الموسم السابع تغييرات جذرية في طاقم العمل، فقد انفصل عنه مجموعة من أبطال الموسم الماضي مثل بوراك أوزجيفيت، ومن بين الوجوه الجديدة التالي: