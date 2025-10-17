“أقـوى الصـراعات” بـدأ اذاعـة مسلسل المؤسس عثمان الموسم السابع على قناة الفجر الجزائرية في هذا الموعـد على قنـاة الفجر الجزائرية.. لا تفوتك أقوى الأحداث

تحولات كبيرة يشهدها مسلسل المؤسس عثمان الموسم السابع الجديد الذي من المنتظر عرضه خلال الأيام القادمة، حيث يعد هذا الجزء أكثر الأجزاء المنتظر عرضها على الشاشات، ويتناول المسلسل قصة حياة عثمان مؤسس الدولة العثمانية ويستكمل هذه المسيرة ابنه أورهان الذي سيحقق فتوحات وانتصارات عظيمة، وقد قامت الشركة المنتجة بالكشف عن أكثر من 33 دولة اشترت حقوق بث الموسم الجديد، ولاشك أنه سيحقق نجاح ساحق خاصة بعد انضمام جيهان أونال وشكري أوزيلديز المعروف أن بأدوارهما الساخنة والقوية.

مسلسل المؤسس عثمان الموسم السابع

يدور مسلسل المؤسس عثمان الموسم السابع في إطار درامي تاريخي شيق حيث يتناول نشأة الدولة العثمانية وازدهارها خلال ذلك العصر، ومن المقرر أن يعرض خلال 27 أكتوبر 2025، حيث تنقل كل يوم أربعاء حلقة جديدة على قناة ATV التركية عند الساعة الثامنة مساء، بينما تنقل النسخة العربية في يوم الخميس عند الساعة التاسعة مساء على قناة الفجر الجزائرية.

تردد قناة ATV التركية

تعد هذه القناة الناقل الحصري للمسلسلات التركية بجودة عالية، ولمتابعة الموسم الجديد إليك إحداثيات القناة:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 10796.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

جودة العرض: hd.

تردد قناة الفجر الجزائرية

تحظى قناة الفجر بشعبية جماهيرية كبرى داخل الوطن العربي كله حيث تمتلك حقوق بث مسلسل المؤسس عثمان الموسم السابع بجودة عالية ومجاناً، ولمتابعة الأحداث الجديدة التي يضمها بدون تشويش أو انقطاع إليك الإحداثيات: