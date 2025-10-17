احداث غير متوقعة.. جمهور الوطن العربي ينتظر الحلقة 195 من مسلسل المؤسس عثمان الموسم السابع

يستمر شغف عشاق المسلسلات التاريخية التركية في الوطن العربي، مع متابعة أحداث مسلسل المؤسس عثمان الذي استطاع منذ بدايته أن يجذب ملايين المشاهدين، يتميز المسلسل بسرده التاريخي المميز حول تأسيس الدولة العثمانية والصراعات والتحديات التي واجهها المؤسس عثمان، ما جعله من أبرز الأعمال التركية التي تحقق نسبة مشاهدة عالية على مختلف الشاشات والمنصات الرقمية، ومع اقتراب عرض الحلقة 195، تتزايد التوقعات حول الأحداث المشوقة والمفاجآت التي ستحدث في الجزء الجديد.

موعد عرض الحلقة 195 والقنوات الناقلة

من المقرر عرض الحلقة 195 خلال الفترة القريبة القادمة، بعد الانتهاء من تصوير جميع مشاهد الجزء السابع وتجهيز الإعلانات الترويجية، وستكون الأحداث مترجمة إلى العربية، ما يسهل على جمهور الوطن العربي متابعة المسلسل بدون أي عقبات. يمكن مشاهدة الحلقة على قناة الفجر الجزائرية يوم الخميس أسبوعياً، بينما تعرض نفس الحلقة على قناة اي تي في التركية باللغة التركية يوم الأربعاء من كل أسبوع.

كما يمكن متابعة المسلسل عبر منصات رقمية مثل قصة عشق، نور بلاي، بالإضافة إلى القنوات العربية مثل قناة اليرموك الأردنية وقناة مصر أم الدنيا، ما يتيح متابعة سلسة ومتعددة الخيارات للمشاهدين.

تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد

لتسهيل متابعة المسلسل، يمكن ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي نايل سات باستخدام الإعدادات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12034

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 5/6

بهذه الطريقة يمكن لعشاق مسلسل المؤسس عثمان متابعة كل التفاصيل والأحداث التاريخية المثيرة دون أي توقف، والاستمتاع بجودة عالية وبدون أي تشويش.