“عــودة بامسي” موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الموسم السابع كامل بجودة إتش دي على قناة الفجر الجزائرية في هذا الموعـد

وأخيراً وبعد طول انتظار أسدلت الشركة المنتجة الستار عن موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الموسم السابع على الشاشات العربية، ويعد هذا الموسم امتداداً لسلسلة قيامة أرطغرل التي أطلقت في عام 2019 وحققت نجاح كبير في الشرق الأوسط كله، ومن المتوقع أن يستكمل هذا الجزء سلسلة النجاحات الضخمة التي حققتها المواسم الماضية، فقد تم الإعلان رسمياً عن شراء أكثر من 33 دولة حقوق بثه مما يعني انتشاره بشكل واسع بمعظم البلاد.

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الموسم السابع

من المحدد أن يكون موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الموسم السابع هو 27 أكتوبر 2025، حيث سيتم بدأ عرضه في المواعيد التالية:

تعرض الحلقة الجديدة كل يوم أربعاء عند الساعة 8:00 مساء على قناة ATV التركية.

تبث الحلقة المترجمة باللغة العربية كل يوم خميس عند الساعة 9:00 مساء على قناة الفجر الجزائرية.

يتاح مشاهدة جميع الحلقات عبر منصة قصة عشق الإلكترونية.

أحداث مسلسل المؤسس عثمان الموسم السابع

يعد الموسم السابع أكثر المواسم انتظاراً وترقباً، حيث سيشهد تحولات كبيرة في مسار القصة، خاصة مع انتقال القيادة من عثمان بن أرطغرل إلى ابنه أورهان، وفيما يلي إليك أبرز الأحداث المنتظرة: