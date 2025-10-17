الماتـش شغال بصوت مشـاري القرنـي Al-Ittihad vs Al-Fayha.. مباراة الاتحاد ضد الفيحاء في الدوري السعودي 2025 والقنوات الناقلة

تتجه أنظار عشاق الكرة السعودية مساء السبت نحو مواجهة مثيرة تجمع بين الاتحاد والفيحاء ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، حيث يسعى كل فريق لتحقيق نتيجة إيجابية تُحسن من موقعه في جدول الترتيب يدخل نادي الاتحاد اللقاء وعينه على النقاط الثلاث لمواصلة مطاردة المراكز الأولى، بينما يأمل الفيحاء في الخروج بنتيجة إيجابية أمام خصم قوي يمتلك كتيبة من النجوم المحليين والأجانب.

موعد مباراة الاتحاد ضد الفيحاء اليوم

تُقام مباراة الاتحاد والفيحاء اليوم السبت 11 أكتوبر 2025 في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) بمدينة جدة ويتوقع أن تشهد المباراة حضورًا جماهيريًا كبيرًا من أنصار العميد لدعم الفريق في سعيه نحو الفوز واستعادة الثقة بعد سلسلة مباريات متقاربة في الأداء والنتائج.

تشكيل الاتحاد والفيحاء المتوقع اليوم

من المنتظر أن يبدأ نونو سانتو المدير الفني للاتحاد بالتشكيل الآتي:

في حراسة المرمى: مارسيلو غروهي.

خط الدفاع: مد الله العليان – شراحيلي – رومارينهو – حمدان الشمراني.

الوسط: كانتي – فابينيو – كورونادو.

الهجوم: عبدالرزاق حمدالله – هارون كمارا – فيليبي لويس.

أما الفيحاء فسيعتمد على:

مسلم آل فريج، باناجيوتيس، علي آل البليهي، باولينهو، والنيجيري أوبينا كمهاجم أساسي.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ضد الفيحاء

سيتم بث المباراة عبر شبكة SSC Sports الناقل الحصري للدوري السعودي للمحترفين، وتحديدًا عبر قناة SSC HD 1، كما يمكن مشاهدتها عبر تطبيق Shahid VIP بخاصية البث المباشر عالي الجودة ويُنتظر أن تكون المواجهة مليئة بالإثارة بين هجوم الاتحاد القوي ودفاع الفيحاء المنظم، في صراع كروي لا يُفوّت لعشاق الكرة السعودية.