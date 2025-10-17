Al Ittihad vs Al Fayha بصـوت فهد العتيبى.. موعد مباراة الاتحاد والفيحاء اليوم في الدوري السعودي مع المعلق والتشكيل

تترقب جماهير كرة القدم السعودية مساء اليوم مواجهة نارية تجمع بين نادي الاتحاد والفيحاء ضمن منافسات الجولة الجديدة من الدوري السعودي للمحترفين، حيث يسعى كل فريق لتحقيق نتيجة تضعه في مركز أفضل قبل فترة التوقف الدولي ويدخل الاتحاد المباراة بمعنويات عالية بعد تحسن أدائه في الفترة الأخيرة، بينما يأمل الفيحاء في تحقيق المفاجأة واقتناص نقاط ثمينة أمام العميد.

موعد مباراة الاتحاد والفيحاء اليوم

تنطلق صافرة البداية مساء السبت 11 أكتوبر 2025، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على أرضية ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة ومن المتوقع أن تشهد المباراة حضورًا جماهيريًا كبيرًا من أنصار الاتحاد لدعم الفريق نحو الفوز واستعادة صدارة الترتيب في حال تعثر المنافسين.

التشكيل المتوقع للفريقين

الاتحاد المتوقع:

غروهي – شراحيلي – مد الله العليان – حمدان الشمراني – كورونادو – فابينيو – كانتي – رومارينهو – عبدالرزاق حمدالله – كمارا.

الفيحاء المتوقع:

مسلم آل فريج – باناجيوتيس – حسين الشويش – باولينهو – فيكتور رويز – أوبينا – علي آل فريج.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والفيحاء

سيتم نقل المباراة عبر شبكة SSC Sports المالكة لحقوق بث الدوري السعودي، تحديدًا على قناة:

SSC 1 HD

التردد: 12523

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

في الختام، تعد مباراة الاتحاد والفيحاء من أبرز مواجهات الجولة في الدوري السعودي، حيث يطمح كل فريق لتحقيق الفوز وإرضاء جماهيره ومع القوة الهجومية الكبيرة للاتحاد والتنظيم الدفاعي للفيحاء، ينتظر عشاق الكرة السعودية مواجهة مليئة بالندية والحماس حتى اللحظات الأخيرة