بأكثر من 120 جنيها سعر الذهب يتراجع بشكل مفاجئ في مصر

شهدت الأسواق المصرية صباح اليوم الجمعة حالة من الترقب والدهشة بعد التراجع المفاجئ في أسعار الذهب بأكثر من 120 جنيها دفعة واحدة، وهو ما أثار تساؤلات واسعة بين المتابعين وتجار المعدن النفيس حول أسباب هذا الهبوط السريع. جاء ذلك بالتزامن مع تراجع سعر الأونصة عالميًا من 4358 إلى 4221 دولارًا، وهو ما انعكس بشكل مباشر على الأسعار المحلية في مختلف الأعيرة ويأتي هذا التراجع بعد موجة ارتفاعات متواصلة منذ بداية أكتوبر، ما دفع العديد من المواطنين إلى متابعة حركة الذهب لحظة بلحظة لمعرفة الاتجاه القادم للأسعار خلال الأيام المقبلة.

أسعار الذهب اليوم في مصر

العيار السعر بالجنيه المصري عيار 24 6525 جنيها عيار 21 5710 جنيها عيار 18 4894 جنيها الجنيه الذهب 45680 جنيها

قفزة الذهب عالميًا

أكد إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، أن العالم يشهد واحدة من أعنف موجات شراء الذهب في تاريخه الحديث، مع تسجيل الأونصة مستوى قياسي جديد عند 4380 دولارًا بزيادة 118 دولارًا خلال 24 ساعة فقط، لتتجاوز مكاسب المعدن الأصفر 63% منذ بداية 2025، في صعود وصفه بأنه الأقوى على الإطلاق دون أي مؤشرات على تراجع قريب.

مستقبل الذهب في السوق المصري

وأشار واصف إلى أن استمرار التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة يمثل وقودًا إضافيًا لصعود الذهب خاصة بعد تهديد واشنطن بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على بعض السلع الصينية ورد بكين بتهديدات مماثلة. وقال إن هذه التطورات تدفع المستثمرين للتحوط من المخاطر عبر الذهب كملاذ آمن وهو ما يفسر هذا الارتفاع المتسارع في الأسعار العالمية.

وأضاف أن الذهب قد يواصل الارتفاع ليقترب من مستوى 4900 دولار للأونصة في المدى المتوسط وفق جولد مان ساكس خاصة إذا واصل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نهجه الحذر تجاه خفض الفائدة مؤكدًا أن تصريحات مسؤولي الفيدرالي مؤخرًا وعلى رأسهم جيروم باول وكريستوفر والر عززت توقعات المستثمرين بمزيد من الخفض ما يدعم اتجاه الصعود.

وفيما يتعلق بالسوق المحلي أوضح واصف أن أسعار الذهب في مصر واصلت تسجيل مستويات قياسية جديدة حيث سجل عيار 21 الأكثر تداولًا 5840 جنيهًا للجرام خلال تعاملات الجمعة مقابل 5820 جنيهًا أمس بعد أن اخترق حاجز 5800 جنيه للمرة الأولى في تاريخه.