بأحداث لن تصدقها.. انطلاق حقبة جديدة مع مسلسل المؤسس أورهان

مع نهاية الموسم السابع لمسلسل المؤسس عثمان، ينتقل الجمهور الآن لمتابعة المسلسل الجديد “المؤسس أورهان”، الذي يسلط الضوء على مرحلة انتقال السلطة من الغازي عثمان إلى ابنه أورهان، حيث يبدأ رحلة بناء الإمبراطورية العثمانية وتثبيت أركان الدولة في الأناضول، هذا العمل التاريخي الجديد يقدم مزيجًا من الدراما والمعارك الملحمية والصراعات الداخلية، ليمنح المشاهد تجربة مشوقة تجمع بين البطولة والعاطفة في آن واحد.

موعد عرض الحلقة الأولى

من المقرر أن يتم عرض الحلقة الأولى من مسلسل المؤسس أورهان في منتصف نوفمبر 2025 على قناة ATV التركية في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت تركيا.

وبعد ساعات قليلة، ستتوفر الحلقات مترجمة على المنصات الرقمية المختلفة، لتتيح لمحبي الدراما التاريخية متابعة الأحداث بسهولة، ويعد هذا الجزء بداية لعصر جديد مليء بالملاحم التاريخية والمعارك الحاسمة التي ستجذب الملايين من المتابعين حول العالم.

أحداث المسلسل والقصة الرئيسية

تركز القصة على تحديات أورهان الغازي في مواجهة معارك كبرى ضد الروم والمغول، إلى جانب الصراعات الداخلية بين قادة القبائل الذين يسعون للسيطرة على الحكم.

كما يعرض المسلسل الجانب الإنساني لأورهان، وعلاقاته بوالدته “مالهون خاتون” وشقيقه “علاء الدين”، بما يضفي بعدًا دراميًا يجعل القصة أكثر قربًا للمشاهد.

القنوات الناقلة والشخصيات الجديدة

تعرض قناة ATV التركية الحلقات أسبوعيًا، بينما يمكن متابعة النسخ المترجمة عبر منصات مثل قصة عشق وناو، يشهد المسلسل دخول شخصيات جديدة مثل القائد “ماركوس” زعيم الجبهة البيزنطية و”آياز بك” أحد محاربي أورهان الأوفياء، مما يزيد من عنصر التشويق ويغير موازين القوة في الأحداث.