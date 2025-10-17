“الطريقة الرسمية 2025”.. افتح حسابك في بنك الخرطوم بالرقم الوطني خلال دقائق فقط

مع التطور السريع للخدمات المصرفية الإلكترونية في السودان، أصبح بإمكان المواطنين الآن فتح حساباتهم في بنك الخرطوم بسهولة ويسر، دون الحاجة لزيارة الفروع أو مواجهة الزحام الطويل، هذه الخدمة جاءت لتلبية احتياجات العملاء وتوفير الوقت والجهد، حيث يمكن لأي شخص سوداني فتح حسابه عبر الإنترنت باستخدام الرقم الوطني فقط، وبخطوات بسيطة وسهلة عبر تطبيق بنكك على الهاتف الذكي أو من خلال الموقع الرسمي للبنك.

خطوات فتح الحساب أونلاين

للبدء في فتح الحساب، يجب أولاً تنزيل تطبيق بنكك على الهاتف، ثم النقر على خيار إنشاء حساب جديد، بعد ذلك، يُطلب من المستخدم إدخال البيانات الأساسية مثل الاسم، الرقم الوطني، ورقم الهاتف، ثم اختيار اللغة ونوع الحساب المناسب، يلي ذلك إدخال أي معلومات إضافية والتحقق من صحتها، ثم إرفاق الأوراق الرسمية المطلوبة للتأكد من سريانها.

أخيراً، يوافق العميل على الشروط والضوابط، وينقر على زر إرسال الطلب ليتم مراجعته من قبل مسؤولي البنك.

شروط فتح الحساب

يجب توافر بعض الشروط الأساسية لفتح الحساب أونلاين، منها أن يكون العميل سوداني الجنسية، وأن يكون عمره 18 سنة فأكثر، وألا يكون لديه حساب مسبق في بنك الخرطوم.

كما يشترط إيداع مبلغ أولي قدره 10 آلاف جنيه سوداني لبدء استخدام الحساب وإتمام المعاملات المصرفية المختلفة.

المميزات والفوائد

باستخدام الحساب الأونلاين، يمكن للمستخدم إدارة جميع معاملاته المالية بسهولة، بما في ذلك التحويلات المحلية والدولية، ومتابعة الرصيد، وسداد الفواتير دون الحاجة للتوجه إلى الفرع، مما يوفر الوقت ويقلل من التعقيدات المصرفية التقليدية.