أسعار الحج السياحي 2026 وفقًا لوزارة السياحة والآثار

أعلنت وزارة السياحة والآثار أسعار الحج السياحي 2026 والتي جاءت أقل من العام الماضي بقيمة تتراوح بين 5 إلى 20 ألف جنيه، ووفقًا للضوابط المنظمة للحج السياحي لهذا العام والتي أصدرتها وزارة السياحة والآثار أمس الأول الأربعاء، فإن سعر برنامج الحج البري يبدأ من 220 ألف جنيه دون حساب سعر تذكرة العبارة. يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على التيسير على المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج وتقديم خدمات متميزة تناسب مختلف المستويات، مع ضمان الالتزام الكامل بالمعايير التي تضعها المملكة العربية السعودية لتنظيم مواسم الحج.

أسعار الحج السياحي 2026 المستوى الاقتصادي طيران

ولفتت الوزارة إلى أن أسعار الحج السياحي 2026 المستوى الاقتصادي طيران «ج» تبدأ من 245 ألف جنيه وذلك بالنسبة للبرنامج الذي يقيم به الحجاج في منطقة العزيزية والنزهة والزاهر بمكة، وذلك دون احتساب سعر تذكرة الطيران، موضحة أن سعر برنامج الحج الاقتصادي «ب» إقامة كاملة في مكة بفنادق تبعد عن الحرم المكي أكثر من 1250 مترًا سيكون 265 ألف جنيه دون احتساب سعر تذاكر الطيران، بينما سيكون برنامج الحج الاقتصادي «أ» إقامة كاملة بمكة بفنادق تبعد عن الحرم المكي حتى 1250 مترًا بـ285 ألف جنيه دون احتساب سعر تذكرة الطيران.

المستوى الموقع السعر (جنيه مصري) ملاحظات اقتصادي ج العزيزية – النزهة – الزاهر 245,000 دون تذكرة الطيران اقتصادي ب يبعد أكثر من 1250 مترًا عن الحرم 265,000 إقامة كاملة اقتصادي أ حتى 1250 مترًا من الحرم 285,000 إقامة كاملة دون الطيران

أسعار الحج السياحي 2026 مستوى 5 نجوم

وأوضحت وزارة السياحة والآثار أن أسعار الحج السياحي 2026 بالنسبة لبرامج 5 نجوم جاءت على النحو التالي: المستوى الأول «5 نجوم ب»، والذي يقيم فيه الحجاج في فنادق تبعد عن الحرم المكي بمسافة تبدأ من 250 مترًا حتى 1250 مترًا، يبلغ سعره 500 ألف جنيه دون احتساب سعر تذكرة الطيران. أما المستوى الثاني «5 نجوم أ» الذي سيقيم فيه الحجاج بفنادق تبعد بحد أقصى عن ساحة الحرم المكي 250 مترًا فسيكون سعره 560 ألف جنيه دون احتساب ثمن تذكرة الطيران، بينما يصل سعر برنامج الحج الثالث الذي يُقيم به الحجاج بمكة بفنادق تبعد عن الحرم بمسافة 250 مترًا وبأبراج سكنية خلال إقامتهم بمشعر منى «كدانة» إلى 645 ألف جنيه دون احتساب سعر تذكرة الطيران.

المستوى الفنادق المسافة عن الحرم السعر (جنيه مصري) ملاحظات 5 نجوم ب فنادق تبعد من 250 إلى 1250 مترًا حتى 1250 مترًا 500,000 دون تذكرة الطيران 5 نجوم أ فنادق قريبة من الحرم حتى 250 مترًا 560,000 إقامة فاخرة دون الطيران أبراج منى (كدانة) فنادق فاخرة في مكة ومنى 250 مترًا 645,000 إقامة مميزة دون تذكرة الطيران

تنظيم جديد وضوابط دقيقة لموسم الحج 2026

أكدت وزارة السياحة والآثار أن تنظيم موسم الحج السياحي 2026 جاء وفقًا لضوابط دقيقة تهدف إلى ضمان جودة الخدمات المقدمة للحجاج، مع تشديد الرقابة على الشركات المنظمة للرحلات لضمان التزامها بالمعايير المقررة. وأشارت الوزارة إلى أن تخفيض الأسعار هذا العام جاء في إطار خطة متكاملة لتخفيف الأعباء المالية على المواطنين، دون التأثير على جودة الإقامة أو الخدمات، مع التأكيد على أن جميع البرامج معتمدة رسميًا وتخضع لمتابعة دائمة من الجهات المختصة لضمان راحة وسلامة الحجاج المصريين طوال فترة أداء المناسك.