“تأخير الساعة 60 دقيقة” موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 وآخر يوم للتوقيت الصيفي في مصر

مع اقتراب نهاية شهر أكتوبر، يتزايد البحث عبر محركات الإنترنت عن موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 في مصر، خاصةً مع اقتراب انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي الذي استمر طيلة الأشهر الماضية، ويأتي هذا التعديل الزمني في إطار تنظيم أوقات العمل والحياة اليومية استعدادًا لفصل الشتاء.

متى يبدأ موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 ؟

بحسب اللوائح الرسمية، فإن موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 سيكون مع نهاية العمل بالتوقيت الصيفي، أي في الجمعة الأخيرة من شهر أكتوبر، والتي توافق هذا العام يوم 30 أكتوبر 2025، وبحسب الترتيبات المُعتمدة، سيتم تأخير الساعة 60 دقيقة عند الساعة 11:59 مساءً من ذلك اليوم، لتعود الساعة الرسمية إلى وضعها الطبيعي.

لماذا يتم تغيير الساعة في مصر؟

تم تفعيل نظام التوقيت الصيفي في مصر بموجب القانون رقم 24 لسنة 2023، والذي حدد أن العمل بالتوقيت الصيفي يبدأ من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل ويستمر حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر والهدف من هذا التعديل هو تحقيق وفرة في استهلاك الطاقة وتنظيم دوام الجهات الرسمية والخاصة، إلى جانب التكيف مع ظروف الطقس والظلام المبكر خلال فصل الشتاء.

تأثير تطبيق التوقيت الشتوي 2025 على حياتك اليومية

مع العودة إلى التوقيت الشتوي، سيبدأ المواطنون يومهم في ساعات أكثر برودة وإظلامًا، وهو ما يتطلب تعديلًا في نمط النوم ومواعيد الاستيقاظ كذلك، فإن هذا التغيير يؤثر على مواعيد الدوام المدرسي والوظيفي، وكذلك على الأنشطة الاقتصادية والخدمية، ما يجعل من الضروري معرفة موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 مسبقًا والاستعداد له.

تفاصيل دقيقة حول تغيير الساعة في أكتوبر

بمجرد حلول الساعة 11:59 مساء يوم 30 أكتوبر 2025، سيتم تأخير عقارب الساعة إلى 11:00 مساءً، لتبدأ مصر رسميًا في تطبيق التوقيت الشتوي وستستمر الدولة في هذا النظام الزمني حتى نهاية أبريل من العام التالي، حين يعود التوقيت الصيفي مجددًا.