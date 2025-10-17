“مفاجأة جرام 21 الآن” سعر الذهب اليوم يصل لأعلى مستوى في تاريخه في مصر

شهد سعر الذهب اليوم ارتفاعًا لافتًا في الأونة الأخيرة، حيث ارتفع سعر الذهب اليوم لأونصة المعدن في الأسواق العالمية إلى حوالي 4380 دولارًا، بزيادة تجاوزت 100 دولار خلال 24 ساعة فقط هذا الارتفاع يعكس ضغط المستثمرين على الذهب كملاذ آمن أمام التوترات الاقتصادية، وعلى الصعيد المحلي في مصر، ارتفع سعر الذهب اليوم إلى مستويات قياسية أيضًا، إذ بلغ جرام الذهب من عيار 21 نحو 5840 جنيهًا، مما يدل على أن السوق المحلية تتفاعل بقوة مع موجة الصعود العالمية.

سعر الذهب اليوم

من أبرز الأسباب التي تدعم صعود سعر الذهب اليوم:

تراجع الثقة في بعض البنوك الإقليمية مما أدى إلى انتقال الطلب إلى الذهب كملاذ آمن.

تجدد التوترات في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ما يزيد المخاطر على المستثمرين.

التوقعات بقرب خفض أسعار الفائدة الأمريكية، مما يضعف العوائد على الأصول الأخرى ويعزز جاذبية الذهب.

زيادات كبيرة في احتياطيات الذهب لدى البنوك المركزية، خاصة في الصين.

الاستثمار النشط في الصناديق المرتبطة بالذهب، والتي تشهد تدفقًا كبيرًا من رؤوس الأموال.

الطلب الاستهلاكي المتصاعد في الأسواق الآسيوية، لا سيما الهند خلال فترات الاحتفالات.

تأثير الصراع التجاري على سعر الذهب اليوم

الصراع الدائر بين واشنطن وبكين له تأثير مباشر على سعر الذهب اليوم، حيث أن أي تصريحات أو قرارات جمركية بين الدولتين تؤدي فورًا إلى تحركات في أسواق المعادن ومع تآزر المستثمرين على الذهب، أصبحت التقلبات في الأسواق المالية تعكسها أسعار المعدن الأصفر بشكل أسرع من أي وقت مضى.

أسعار الذهب اليوم كل الأعيرة

في السوق المصرية استمر الذهب في تسجيل مكاسب جديدة، محققًا قفزة غير مسبوقة حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 5840 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، مقارنة بـ5820 جنيهًا في جلسة أمس، أي بزيادة واضحة ويعد هذا الارتفاع تتويجًا للموجة الصاعدة التي يشهدها المعدن الأصفر محليًا، خاصة بعد أن تمكن للمرة الأولى من كسر حاجز 5800 جنيه للجرام، وهو رقم تاريخي لم يسبق تسجيله.