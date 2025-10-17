تبكير موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 بقرار من وزارة المالية.. اعرف خطة الصرف

يترقب ملايين الموظفين والعاملين في مختلف القطاعات الحكومية بالدولة بدء صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد إعلان وزارة المالية رسميًا عن تقديم موعد صرف المرتبات هذا الشهر، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية وتسهيل حصول العاملين على مستحقاتهم قبل نهاية الشهر.

تبكير موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

أكدت وزارة المالية في بيانها الرسمي، أن عملية صرف مرتبات شهر أكتوبر ستبدأ يوم الخميس الموافق 23 أكتوبر 2025 بدلًا من الموعد المعتاد في 24 أكتوبر، على أن تستمر عمليات الصرف حتى يوم الإثنين 27 أكتوبر، لتشمل جميع الوزارات والهيئات الحكومية والوحدات الإدارية.

وأوضح البيان أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الدولة على مراعاة البعد الاجتماعي للعاملين بالجهاز الإداري، وضمان صرف المرتبات قبل عطلة نهاية الأسبوع، بما يتيح لهم تدبير احتياجات أسرهم بسهولة ويسر.

خطة صرف مرتبات أكتوبر 2025

وفقًا للبيان الصادر عن وزارة المالية، فإن عمليات صرف المرتبات ستبدأ يوم 23 أكتوبر وتستمر على مدار خمسة أيام متتالية، بينما تم تحديد أيام 7 و8 و12 أكتوبر لصرف المتأخرات والمستحقات المالية الإضافية لبعض الجهات.

وتأتي هذه الخطة لضمان انسيابية عمليات الصرف وتقليل الضغط على ماكينات الصراف الآلي خلال فترة الذروة. كما أكدت الوزارة أنها تواصل التنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لضمان دقة البيانات الخاصة بالعاملين وصرف المستحقات في مواعيدها دون تأخير.

طرق وأماكن صرف المرتبات

أتاحت وزارة المالية أمام العاملين بالدولة أكثر من وسيلة للحصول على رواتبهم بكل سهولة وأمان، وتشمل: