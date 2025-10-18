الاسعار في ارتفاع جنوني .. سعر الذهب عيار ٢١ اليوم بتاريخ 18 اكتوبر 2025

شهدت أسعار الذهب اليوم السبت 18 أكتوبر ارتفاع شديد في محال الصاغة حيث ارتفع الجنيه الذهب بنسبة حوالي 1000 جنيه، بينما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 حوالي 125 جنيه وذلك وفقًا لآخر تحديث لشعبة الذهب والمجوهرات، وأكدت شعبة الذهب أن الأسعار المعروضة هي قبل المصنعية والدمغة مشيرة إلى أن السعر الفعلي للمستهلك قد يختلف من محل لآخر وفقًا لتكلفة التشغيل ونوع المشغولات والمصنعية.

سعر الذهب عيار ٢١ اليوم

شهدت أسعار الذهب اليوم ارتفاع ملحوظ خاصًة عيار 21 بسبب شدة الإقبال عليه حيث سجل كالآتي:

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم السبت في الصاغة حوالي 6594 جنيه.

بينما وصل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت في الصاغة نحو 5770 جنيه.

بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الصاغة اليوم حوالي 4945 جنيه.

وصل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم السبت في الصاغة نحو 3750 جنيه.

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم السبت في الصاغة نحو 45160 جنيه.

سعر الذهب عالميًا اليوم السبت 18 أكتوبر

سجل سعر أونصة الذهب عالميًا اليوم ارتفاع ملحوظ بنسبة 1.2٪ لكي يسجل أعلى مستوى تاريخي جديد حوالي 4295 دولار للأونصة، وارتفع سعر الذهب لليوم السادس على التوالي وفي طريقه أيضًا إلى تسجيل ارتفاع للأسبوع التاسع على التوالي وقد ارتفع منذ بداية الأسبوع وحتى اليوم بنسبة 5.3٪، وبذلك يكون الذهب ارتفع سعره منذ بداية العام بنسبة 61٪ وذلك بسبب سوء الأحوال الاقتصادية التي تدور حول البلاد من حروب.