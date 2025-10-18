اسعار بورصة الدواجن اليوم بتاريخ 18 اكتوبر 2025 .. تراجع مستمر في الاسعار

استقرت أسعار الدواجن اليوم السبت 18 أكتوبر في الأسواق المحلية ومحال التجزئة وذلك بعد التراجع الذي شهدته بورصة الدواجن في الجيزة خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء في سوق الجملة حوالي 64 جنيه، حيث تعتبر بورصة الدواجن من المؤشرات الاقتصادية اليومية التي تهم المواطن المصري نظرًا لدورها الحيوي في تحديد أسعار واحدة من أهم السلع الغذائية الأساسية داخل السوق المحلي.

اسعار بورصة الدواجن اليوم

استقرت أسعار الدواجن اليوم السبت في بورصة الدواجن حيث سجلت الآتي:

سجلت أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم نحو 64 جنيه للكيلو، بينما وصل سعرها للمستهلك ما بين 74 جنيه و 84 جنيه للكيلو.

بينما وصل سعر كيلو الفراخ الساسو في بورصة الدواجن اليوم نحو 100 جنيه، بينما وصل سعرها للمستهلك حوالي 110 جنيه و 115 جنيه للكيلو.

سجل سعر كيلو الفراخ البلدي اليوم في بورصة الدواجن نحو 114 جنيه للكيلو، بينما وصل سعرها للمستهلك حوالي 124 جنيه و 130 جنيه للكيلو.

وصل سعر كيلو الفراخ الأمهات في بورصة الدواجن اليوم نحو 58 جنيه، بينما وصل سعرها للمستهلك حوالي 68 جنيه و 73 جنيه للكيلو.

أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم السبت 18 أكتوبر

شهدت أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم استقرار ملحوظ حيث سجلت الآتي: