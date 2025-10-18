أخر تحديث في سعر طن الحديد اليوم بتاريخ 18 اكتوبر 2025

تزايدت معدلات البحث من خلال المواطنين الراغبين في البناء عن سعر طن الحديد في بعض الشركات العاملة في السوق المصرية بالإضافة إلى سعر طن الأسمنت اليوم السبت 18 أكتوبر، وأسعار مواد البناء وفقًا للأسعار المعلنة من بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر طن الحديد اليوم

سجلت أسعار الحديد اليوم السبت في السوق المحلي وفقًا لبوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء كما يلي:

وصل سعر متوسط طن الحديد الاستثماري اليوم السبت في السوق المحلي نحو 36445 جنيه.

بينما وصل سعر طن حديد عز اليوم حوالي 38900 جنيه.

سجل سعر طن حديد المراكبي اليوم في السوق المحلي حوالي 37500 جنيه.

وصل سعر طن حديد بشاي اليوم السبت نحو 38500 جنيه.

سجل سعر طن حديد العشري اليوم السبت حوالي 36200 جنيه.

بينما وصل سعر طن حديد المصريين اليوم السبت في السوق المحلي نحو 38000 جنيه.

سجل سعر طن حديد المدينة في الأسواق المصرية اليوم السبت حوالي 36000 جنيه.

وصل سعر طن حديد مصر ستيل في الأسواق المصرية اليوم السبت نحو 34000 جنيه.

سعر طن الأسمنت اليوم السبت 18 أكتوبر في السوق المحلي

شهدت أسعار طن الأسمنت اليوم السبت 18 أكتوبر في السوق المحلي استقرار ملحوظ كما يلي: