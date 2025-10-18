أخر تحديث في سعر الدولار اليوم بتاريخ 18 اكتوبر 2025 .. بعد التراجع الأخير

تراجع سعر الدولار اليوم السبت 18 أكتوبر عالميًا بعد تراجع ثقة المستثمرين بسبب حرب التجارة بين الصين والولايات المتحدة كما أثرت التوقعات المتزايدة بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يخفض سعر الفائدة هذا العام على أداء العملة الأمريكية.

سعر الدولار اليوم

شهد سعر الدولار اليوم السبت في البنوك المصرية ارتفاع ملحوظ حيث سجل الآتي:

سجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر في حالة الشراء 47.60 جنيه، بينما في حالة البيع 47.70 جنيه.

بينما وصل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي اليوم في حالة الشراء 47.60 جنيه، بينما في حالة البيع سجل 47.70 جنيه.

سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي في حالة الشراء نحو 47.69 جنيه، بينما في حالة البيع 47.78 جنيه.

وصل سعر الدولار في بنك قناة السويس اليوم في حالة الشراء نحو 47.60 جنيه، بينما في حالة البيع سجل حوالي 47.70 جنيه.

سجل سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي اليوم في حالة الشراء نحو 47.58 جنيه، وفي حالة البيع سجل حوالي 47.68 جنيه.

وصل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي في حالة الشراء نحو 47.60 جنيه، وفي حالة البيع 47.70 جنيه.

سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية في حالة الشراء نحو 47.55 جنيه، وفي حالة البيع 47.65 جنيه.

سعر الدولار في السوق السوداء اليوم السبت 18 أكتوبر

يهتم عدد كبير من المواطنين في الفترة الجارية التعرف على آخر التعاملات التي تمت على سعر الدولار في السوق السوداء اليوم السبت 18 أكتوبر وخاصًة في ظل ارتفاع بعض الأسعار في الساعات الماضية، حيث سجل سعر الدولار في السوق السوداء اليوم السبت نحو 47 جنيه مصري.