العد التنازلي يبدأ الآن على تغيير الساعه التوقيت الشتوي 2025 .. ألحق عدل ساعتك

مع دخول ليالي الخريف الباردة وبداية تساقط أوراق الشجر تبدأ عقارب الساعة المصرية بالاستعداد لتغيير جديد يعلن اقتراب الشتاء رسميًا، فبين دفا الصيف المنقضي وبرودة الأيام المقبلة حيث ينتظر المواطنين موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر وهو الحدث الذي يعيد ضبط إيقاع الحياة اليومية ويذكر بأن فصل الشتاء بات على الأبواب.

تغيير الساعه التوقيت الشتوي

يأتي موعد تغيير الساعة وتطبيق التوقيت الشتوي في مصر بعد شهور من العمل بالتوقيت الصيفي والذي بدأ منتصف الجمعة 25 أبريل ويأتي هذا التغيير تنفيذًا لأحكام القانون الخاص بتنظيم العمل بنظامي التوقيت الصيفي والشتوي، ووفقًا للقانون يبدأ التوقيت الشتوي في مصر بتأخير الساعة 60 دقيقة في نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر والذي يوافق 30 أكتوبر لكي تبدأ ساعات العمل الجديدة بدايًة من صباح يوم الجمعة 31 أكتوبر 31 أكتوبر 2025.

سبب اختيار يوم الجمعة لتغيير الساعة وتطبيق التوقيت الشتوي

يأتي اختيار يوم الجمعة تحديدًا لتطبيق التوقيت الجديد نظرًا لكونه إجازة رسمية ما يمنح المواطنين والمؤسسات فرصة للتأقلم دون التأثير على سير العمل، وجدير بالذكر أن مصر أعادت العمل بالتوقيت الصيفي منذ عام 2023 وذلك بعد توقف استمر أكثر من سبع سنوات ويتم خلاله تقديم الساعة ساعة واحدة فقط بينما تعود إلى وضعها الطبيعي عند بدء التوقيت الشتوي، أما عن بداية فصل الشتاء فلكيًا فستكون يوم الأحد الموافق 21 ديسمبر 2025 المقبل.