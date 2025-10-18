سارية لنهاية اليوم .. اكواد فري فاير اليوم free fire codes forfree بتاريخ 18 اكتوبر 2025

تصدرت عمليات البحث من محبي لعبة فري فاير عن كيفية استبدال أكواد فري فاير المجانية والحصول على الهدايا والجوائز الجديدة، حيث تعتبر لعبة فري فاير واحدة من أبرز وأشهر ألعاب الباتل رويال حول العالم، خاصًة مع التحديثات المتواصلة التي تضيف محتوى جديد وتجارب مميزة حيث من بين أبرز المزايا التي ينتظرها اللاعبين هي الأكواد المجانية التي تقدمها شركة Garena والتي تتيح الحصول على جوائز رائعة داخل اللعبة مثل الألماس والأسلحة والسكنات وغير ذلك.

اكواد فري فاير اليوم

إليكم أجدد وأحدث أكواد فري فاير الجديدة من الإصدار الجديد والتي تتمثل في الآتي:

الألماس وهي العملة التي تستخدم لشراء أشياء مميزة.

الأكواد تعتبر وسيلة سهلة ومجانية للحصول على المكافآت بدون الحاجة إلى إنفاق المال.

الحصول على سكنات للشخصيات والأسلحة وتساعد من زيادة جاذبية شكل اللاعب.

عناصر نادرة وحصرية تساعدك في تحسين قدراتك داخل اللعبة.

الحصول على صناديق تحتوي على جوائز مختلفة ومميزة في اللعبة.

اكواد فري فاير سارية 18 اكتوبر 2025

إليكم مجموعة اكواد فري فاير سارية حتى نهاية يوم 18 اكتوبر 2025:

K7MJ-2Q8L-V4RP

F9QK-5M1L-N3JV

Z4PL-9Q2M-K8RH

B2QJ-7L6K-V1MP

M8QH-3M9L-R5PJ

G3MK-1Q7K-N2RV

C9QP-4M8L-V6RJ

Y5QK-2K3M-R9PV

D6MJ-7Q4L-P8JR

N1QH-5M2K-V7RL

J8PL-3Q9M-N6PV

E7QJ-9K4L-R1MJ

S4MK-6Q7L-V3RP

V9QP-2M5K-N8LJ

03QH-8L9M-R2PV

L5MJ-1Q3K-V7RP

X8QK-4M6L-N5PJ

كيفية استخدام أكواد فري فاير الجديدة 2025

يمكنك بكل سهولة استبدال أكواد فري فاير المجانية من خلال اتباع الخطوات التالية: