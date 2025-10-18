مرحب شهر الصوم مرحب .. أيام قليلة ويأتي موعد شهر رمضان 2026

لم يتبقى سوى أشهر قليلة على حلول شهر رمضان المبارك 2026 حيث تشير الحسابات الفلكية إلى أن بداية الشهر الفضيل يكون يوم الخميس 19 فبراير ويتم تحري الهلال بعد مغيب الشمس يوم الأربعاء الموافق 29 شعبان والذي من المتوقع أن يوافق يوم 18 فبراير لتحديد الموعد الدقيق لبداية الصيام، وكما هو معروف تعتمد الكثير من الدول العربية والإسلامية على الرؤية الشرعية للهلال من خلال المراصد الفلكية.

موعد شهر رمضان 2026

ينتظر عدد كبير من المواطنين بداية شهر رمضان المبارك الذي تصادف بدايته في الربع الأول من عام 2026 فإن غرة شهر رمضان المبارك توافق يوم الأحد 19 فبراير 2026، ومن المتوقع أن يكون عدد أيام شهر رمضان المبارك 30 يوم على أن تكون آخر أيام الشهر الكريم قبل نهاية شهر مارس 2026 لكي يكون بداية عيد الفطر يوم السبت الموافق 21 مارس 2026.

فعاليات الاحتفال بشهر رمضان المبارك 2026

يقوم المسلمين بالكثير من الفعاليات المختلفة في شهر رمضان المبارك والتي تتمثل في الآتي: